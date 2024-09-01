Стратегический подход к инвестициям

На фоне падения фондового рынка частные инвесторы потеряли интерес к стандартным стратегиям ДУ, но нарастили активность в индивидуальных стратегиях. Стандартные стратегии зачастую подразумевают пассивное следование популярным индексам акций или облигаций. При этом индивидуальные стратегии, как правило, подразумевают активное управлением, варьируя комбинацию допустимых активов в широком диапазоне. Впрочем, в случае индивидуального ДУ первоначальные вложения инвесторов оцениваются в миллионы и даже десятки миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В погоне за бенчмарком

Согласно данным Банка России, опубликованном в Обзоре ключевых показателей управляющих компаний, по итогам второго квартала 2024 года портфель частных инвесторов в ДУ составил 1,797 трлн руб., на 2,3% ниже показателя первого квартала. Снижение связано со снижением стоимости акций и облигаций, а также оттоком средств из стандартных стратегий ДУ (СДУ). Во втором квартале частные инвесторы забрали из таких стратегий 16,5 млрд руб., вдвое меньше, чем кварталом ранее. В то же время в индивидуальные стратегии доверительного управления (ИДУ) инвесторы вложили почти 62 млрд руб., что в 17 раз больше показателя первого квартала.

Различие в поведение клиентов ИДУ и СДУ отчасти связано с особенностями формирования их портфелей и управления.

В стандартизированных стратегиях ДУ формирование портфеля ценных бумаг и его управление происходит по единым принципам и правилам для всех присоединившихся к ним инвесторов. Такие стратегии наиболее просты для понимания, в них используются акции, облигации, паи ПИФов и их комбинации. «Чаще всего это стратегии пассивного управления, когда структура активно не пересматривается. Хотя бывают и активно управляемые стандартные стратегии»,— отмечает руководитель отдела развития продуктов «Альфа-Капитала» Анна Гондусова.

Нацелены такие стратегии в основном на неограниченный круг инвесторов, хотя есть и такие, которые доступны только квалифицированным инвесторам. Минимальный порог входа может начинаться от нескольких сотен рублей, но чаще всего составляет несколько тысяч рублей. В случае стратегий для широкого круга инвесторов выбор стратегии определяется его аппетитом к риску, то есть УК не проводит определение индивидуального инвестиционного профиля клиента при заключении стратегии СДУ. Данные стратегии есть в линейке всех крупных УК. Например, клиентам «Альфа-Капитала» доступно 14 таких стратегий, УК «Первая» — 11, «Райффайзен Капитала» – 11, УК БКС — десять активно продаваемых стратегий, «РСХБ Управление активами» — четыре.

У любой стратегии ДУ должен быть бенчмарк, то есть тот ориентир (индекс), на который равняются и с которым сравнивают показатели управляющие компании.

Например, в качестве бенчмарка в большинстве облигационных стратегий используются RGBI (индекс гособлигаций Московской биржи) или RCBI (индекс корпоративных облигаций Московской биржи). В случае стратегий на акции ориентиром могут выступать индексы Московской биржи (MOEX, РТС), в том числе отраслевые индексы. «Самыми популярными стандартными стратегиями сейчас являются стратегии на дивидендные акции РФ, а также стратегия на облигации с промежуточными выплатами»,— отмечает директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрей Верещагин.

От общего к частному

В случае индивидуальных стратегий ДУ управляющая проводит инвестиционное профилирование инвестора, и в зависимости от него, а также от целей инвестирования и индивидуальных пожеланий подбирается портфель разнообразных активов. В такие стратегии запрещено покупать только складские свидетельства, векселя и закладные, а все остальное разрешено. Поэтому в ИДУ возможна реализация неограниченного количества инвестиционных решений, например хеджевых стратегий, PRE-IPO, IPO и многих других. По словам Андрея Верещагина, в ИДУ доступна и услуга Advisory, когда клиент работает с персональным управляющим.

В отличии от стандартных стратегий ИДУ в основном являются активно управляемыми.

Руководитель отдела по работе с крупным частным капиталом УК «Первая» Константин Кирпичев рассказал, что в первом полугодии, следуя конъюнктуре денежного рынка, сокращали длинные позиции в облигационных стратегиях и на рынке акций. Это, по его словам, позволило клиентам получать лучший результат управления, чем простое следование рыночным бенчмаркам.

Но такие стратегии доступны только состоятельным инвесторам, поскольку минимальный порог входа начинается от нескольких миллионов рублей, а чаще составляет десятки миллионов рублей. В частности, в УК «Первая» он начинается от 50 млн руб., в УК «Промсвязь» — от 6 млн, в «Альфа-Капитале» — от 5 млн руб. Такая величина формируется из-за высокой стоимости разработки и обслуживания таких стратегий.

Плата за успех

В стандартных и индивидуальных стратегиях ДУ комиссии обычно состоят из двух частей: постоянной (management fee, комиссия за управление, обычно 0,5–2% от средней стоимости активов в год) и переменной (success fee, комиссия за успех, 10–15% от прироста стоимости активов за год). Комиссия за успех может считаться как от любой положительной доходности, так и от превышения заданного целевого ориентира по доходности. «Комиссия за успех важна, так как за счет ее включения в договор с клиентом можно снижать комиссию за управление»,— отмечает директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец.

В случае портфелей с доминирующей долей инструментов денежного рынка, комиссии могут быть и ниже.

В стратегиях с паями открытых или биржевых ПИФов стоит учитывать еще и комиссию за управление этими фондам, которая составляет 1–5% и 0,7–1% соответственно. В случае ИДУ, как отмечает Константин Кирпичев, комиссии обговариваются с клиентами индивидуально.

Однако уже в следующем году новым клиентам УК будут доступны только индивидуальные стратегии ДУ. В марте регулятор представил для публичного обсуждения проект указания, упраздняющий стандартные стратегии. «Исходя из последней версии проекта действующие стратегии продолжат свое существования для уже присоединившихся к ним клиентов. Однако клиент сможет оставаться в стратегии до повторного определения ему инвестиционного профиля либо до истечения срока действия договора»,— отмечает руководитель направления по взаимодействию с госорганами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.

Виталий Гайдаев