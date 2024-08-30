Жители Ульяновска просят президента решить проблему ремонта императорского моста

Ульяновский общественный активист и правозащитник Константин Толкачев в пятницу, 30 сентября, разместил на спецресурсе петиций в VK обращение к президенту России Владимиру Путину с копиями — председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру транспорта Роману Старовойту. В петиции говорится, что «на протяжении почти всего 2024 года Императорский мост, соединяющий центр Ульяновска с его заволжской частью, «превратился в постоянную “головную боль” горожан и гостей города», и состояние «этой очень важной артерии «не выдерживает критики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

«Тысячи автомобилистов стоят в пробках из-за пришедших в негодность деформационных швов на мосту. Уже практически в постоянном режиме дежурит ремонтная бригада, которая пытается подлатать то один, то другой шов. Ремонта хватает на несколько десятков часов. Ситуация с Императорским мостом превратилась то ли в грустную мелодраму, то ли в комедийный фарс. Многочисленные заверения представителей власти Ульяновской области не имеют результата. Швы продолжают приходить в негодность», — отмечается в петиции.

Ульяновцы отмечают, что «необходим ремонт Императорского моста» и просят президента оказать помощь и поддержку в решении «столь простой, но одновременно столь сложной проблемы».

За первые четыре часа с момента размещения петиции под ней подписались более 200 человек.

Дорожная часть Императорского моста в соответствии с регламентом, утвержденным администрацией города и филиалом Куйбышевской железной дорогой ОАО РЖД, является зоной ответственности мэрии Ульяновска.

Ранее, 13 июля, депутат Госдумы Владимир Кошелев в своем официальном Telegram-канале писал о состоянии моста, что «деформационные швы уже не соответствуют нормам, балки сгнили, есть необходимость в замене плит», «люди боятся пересекать по нему Волгу и требуют от местных властей провести основательное обследование и ремонт переправы». Господин Кошелев направил запрос в Приволжскую транспортную прокуратуру с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры реагирования. «По итогам проверки установлены нарушения целостности защитного бетонного слоя опор, непроведение окрашивания пролетных строений моста, а также непринятие мер к устранению недочетов, выявленных по итогам обследования мостоиспытательными станциями элементов железнодорожного моста»,— сообщает депутат, отмечая, что «в городском и областном профильных управлениях сбрасывают ответственность друг на друга и на РЖД, на чьем балансе находится мост», и «такой чиновничий пинг-понг может затянуть принятие решения до бесконечности, привести к катастрофе».

Через два дня Владимир Кошелев сообщил о том, что мэр Ульяновска Александр Болдакин заверил: деньги будут найдены, первоначально планируется восстановить четыре деформационных шва и примыкающие к ним плиты перекрытий, в дальнейшем поэтапно будут отремонтированы все стыки.

Прошло полтора месяца, но проблема осталась прежней, отмечают авторы петиции.

Сергей Титов, Ульяновск