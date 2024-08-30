Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители Ульяновска просят президента решить проблему ремонта императорского моста

Ульяновский общественный активист и правозащитник Константин Толкачев в пятницу, 30 сентября, разместил на спецресурсе петиций в VK обращение к президенту России Владимиру Путину с копиями — председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру транспорта Роману Старовойту. В петиции говорится, что «на протяжении почти всего 2024 года Императорский мост, соединяющий центр Ульяновска с его заволжской частью, «превратился в постоянную “головную боль” горожан и гостей города», и состояние «этой очень важной артерии «не выдерживает критики».

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

«Тысячи автомобилистов стоят в пробках из-за пришедших в негодность деформационных швов на мосту. Уже практически в постоянном режиме дежурит ремонтная бригада, которая пытается подлатать то один, то другой шов. Ремонта хватает на несколько десятков часов. Ситуация с Императорским мостом превратилась то ли в грустную мелодраму, то ли в комедийный фарс. Многочисленные заверения представителей власти Ульяновской области не имеют результата. Швы продолжают приходить в негодность», — отмечается в петиции.

Ульяновцы отмечают, что «необходим ремонт Императорского моста» и просят президента оказать помощь и поддержку в решении «столь простой, но одновременно столь сложной проблемы».

За первые четыре часа с момента размещения петиции под ней подписались более 200 человек.

Дорожная часть Императорского моста в соответствии с регламентом, утвержденным администрацией города и филиалом Куйбышевской железной дорогой ОАО РЖД, является зоной ответственности мэрии Ульяновска.

Ранее, 13 июля, депутат Госдумы Владимир Кошелев в своем официальном Telegram-канале писал о состоянии моста, что «деформационные швы уже не соответствуют нормам, балки сгнили, есть необходимость в замене плит», «люди боятся пересекать по нему Волгу и требуют от местных властей провести основательное обследование и ремонт переправы». Господин Кошелев направил запрос в Приволжскую транспортную прокуратуру с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры реагирования. «По итогам проверки установлены нарушения целостности защитного бетонного слоя опор, непроведение окрашивания пролетных строений моста, а также непринятие мер к устранению недочетов, выявленных по итогам обследования мостоиспытательными станциями элементов железнодорожного моста»,— сообщает депутат, отмечая, что «в городском и областном профильных управлениях сбрасывают ответственность друг на друга и на РЖД, на чьем балансе находится мост», и «такой чиновничий пинг-понг может затянуть принятие решения до бесконечности, привести к катастрофе».

Через два дня Владимир Кошелев сообщил о том, что мэр Ульяновска Александр Болдакин заверил: деньги будут найдены, первоначально планируется восстановить четыре деформационных шва и примыкающие к ним плиты перекрытий, в дальнейшем поэтапно будут отремонтированы все стыки.

Прошло полтора месяца, но проблема осталась прежней, отмечают авторы петиции.

Сергей Титов, Ульяновск

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...