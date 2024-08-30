В Казани запустили сервис оплаты проезда в метро по биометрии

В Казани на станции метро «Кремлевская» состоялся запуск сервиса оплаты проезда по биометрии. Теперь на всех станциях метрополитена доступна технология Face Pay. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Сервис реализован Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий, оператором Единой биометрической системы, на основе технологического решения Ак Барс Банка в области машинного зрения — Face2.

Оплата проезда будет осуществляться через Систему быстрых платежей, операция займет всего несколько секунд. В рамках пилотного проекта пассажиры получат кешбэк 15 руб. с каждой поездки. Акцию с 15 сентября в Казани планирует запустить Национальная система платежных карт.

Чтобы оплатить поездку «взглядом», необходимо предварительно зарегистрироваться в Единой биометрической системе через приложение «Госуслуги Биометрия» и привязать оплату по биометрии к банковскому счету в мобильном приложении СБПэй. В дальнейшем при проходе в метро в Казани использовать СБПэй не потребуется, пассажиру достаточно посмотреть в специализированный терминал на турникете.

Оплата по биометрии станет еще одним безналичным способом совершения платежей в метро Казани. Пассажир всегда сможет выбрать, как именно оплачивать проезд, — бесконтактно или иным способом. Единожды подключив оплату по биометрии, человек получит возможность не только проходить в метро, но и — в ближайшей перспективе — совершать покупки в различных точках, подключившихся к сервису.

До конца года оплату проезда по биометрии планируют запустить в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

В середине июля стало известно, что Республика Татарстан будет ежегодно выделять по млрд руб. на развитие метрополитена в Казани.

Анар Зейналов