Безыскусно об искусственном

В прокат вышел фантастический триллер С. К. Дэйла «Меган: К вашим услугам» («Subservience»). Это очередная вариация на тему опасностей, которые несет с собой искусственный интеллект, и в этой области, увы, авторы не могут предложить ничего нового, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Millennium Media Фото: Millennium Media

Тема взаимоотношений человечества с искусственным интеллектом, который неизбежно станет частью нашей повседневной жизни, а там, глядишь, и подчинит ее себе, волновала писателей-фантастов с 1960-х, а режиссеров — как минимум с 1980-х годов. Иногда из этих размышлений об андроидах, электрических овцах и о том, способны ли компьютеры испытывать боль, любовь и другие настоящие эмоции, получались «Бегущий по лезвию» или, скажем, «Искусственный разум» Стивена Спилберга, который влиятельное американское издание о кино IndieWire недавно смело объявило лучшим фильмом 2000-х.

А иногда начинающий режиссер просто пытается представить, что получится, если безотказная девушка-андроид, не только выполняющая все пожелания своего «основного пользователя», но и предвосхищающая их, будет выглядеть как Меган Фокс — актриса, вовсе не чуждая новейшим технологиям, правда, в области косметологии и пластической хирургии. Тем более что С. К. Дэйл уже снимал ее в своем дебюте «В западне» (2021) и, судя по всему, остался доволен результатами.

Тогда на свет появляется американо-болгарская копродукция, которая в оригинале называется «Подчинение». Отечественные прокатчики, как водится, пошли дальше, еще сильнее подчеркнув связь актрисы и персонажа, а также передав привет популярному хоррору «М3ГАН» (2023), где тоже рассказывалось об андроиде, выходящем из-под контроля.

В оригинале героиню Меган Фокс — домашнего робота, умеющего убирать, готовить и присматривать за детьми,— зовут Элис, в честь «Алисы в Зазеркалье». Так ее нарекает девочка Айла (Матильда Ферт), чья мама, которую прокатчики уже по совсем непонятным причинам переименовали из Мэгги в Мэри (Мадлен Зима), попадает в больницу с больным сердцем. Папа Ник (Микеле Морроне), которому тяжело одному управляться с работой, домом и двумя детьми, немедленно отправляется покупать андроида для помощи по хозяйству. Но длинноногую, пышногрудую и пухлогубую модель выбирает не он, а Айла — впрочем, если вспомнить, что любимой игрушкой поколений девочек стала Барби, это даже вполне реалистично.

В мире, где живут Ник, Мэри/Мэгги, Айла и ее братик Макс (Джуд Гринстайн), андроиды уже давно не диковинка. Они работают не только домашней прислугой, официантами и барменами, но и, например, проводят сложнейшие операции на сердце. Правда, не всем это нравится, как, например, коллегам Ника на стройке, откуда их увольняют, заменив на роботов и оставив только нашего героя в качестве прораба. Нику, впрочем, не до размышлений о будущем квалифицированных работников в мире победившей автоматики — он волнуется за жену, а бунтующие бывшие сотрудники только добавляют головной боли.

А задуматься бы ему следовало, ведь самообучающаяся машина буквально есть у него дома. Здесь авторы идут по пути эротических триллеров 1980–1990-х — соблазнительных страшилок, предлагавшихся поп-культурой в ответ на изменение гендерных ролей в обществе. Элис-Меган действует ровно по той же схеме, что и героини тех фильмов, одинокие работающие женщины, воплощавшие в себе угрозу традиционному семейному укладу. Сначала она соблазняет Ника, ведь если у вас есть Меган Фокс, сам бог велел раздеть ее до кружевного белья — хотя зачем андроиду вообще белье, тем более кружевное; затем покушается на семейный секретный рецепт лазаньи; а потом и вовсе слетает с катушек, и остановить ее можно только сплоченным супружеским фронтом.

До поры скрепы, как им и положено, побеждают, но что будет дальше — Филип Дик его знает. Пока же, предупреждают авторы фильма, автоматическое обновление ПО на устройствах лучше отключить, от греха подальше.