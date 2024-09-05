Новый подход к логистике

В условиях растущего спроса на склады и сопутствующие услуги на рынке начинают активнее развиваться профильные операторы. Так, в развитие фулфилмент-направления сейчас инвестирует «Почта России», постоянно наращивая существующие возможности и объем оказанных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Почты России Фото: предоставлено пресс-службой Почты России

Рынок складской недвижимости на подъеме. Только за первое полугодие 2024 года, по подсчетам NF Group, объем сделок с ней в России достиг 7,5 млн кв. м. Основным сдерживающим фактором становится ограниченная вакантность: в большинстве ключевых регионов, согласно IBC Real Estate, пустует менее 1%. Это может стимулировать потенциальных арендаторов активнее пользоваться услугами операторов с собственными площадями.

Один из крупнейших игроков логистического рынка — «Почта России». Сейчас компания постоянно наращивает объем коммерческих услуг для бизнеса, сотрудничая как с офлайн-, так и с онлайн-розницей. Естественным драйвером выступило снижение объемов международных отправлений: освободившиеся мощности компания смогла перенаправить на развитие сегмента коммерческих услуг для бизнеса на базе собственных логистических центров и производственных объектов.

Направление пользуется спросом. За первую половину 2024 года объем услуг фулфилмента по схеме FBS (Fulfillment by Seller — продавец заказывает услуги самостоятельно) вырос в четыре раза, по схеме FBO (Fulfillment by Operator — услуги берет на себя оператор) — в шесть раз.

«Почта» сотрудничает с маркетплейсами и агрегаторами услуг фулфилмента, предоставляющими комплекс услуг по доставке, транспортировке, обработке и хранению отправлений. Только за 2023 год в увеличение производительности сортировки почтовых отправлений, организацию услуг фулфилмента новым клиентам и оптимизацию складских площадей компания инвестировала 1,5 млрд руб. Вложения приносят результаты. В 2024 году средний объем сортировки FBS-потока увеличился на 56%, до 1,56 млн заказов в месяц.

Услуги фулфилмента «Почта» оказывает с 2019 года. В их перечень входят: работа по схемам FBO и FBS, ответственное хранение (3PL), кросс-докинг, перевозка грузов, ручная и автоматизированная сортировка заказов, внутрискладское перемещение товаров, работа с продукцией ограниченного срока годности, копакинг, маркировка, обработка возвратов, таможенное оформление, доставка первой и последней мили, комплексные сервисы для маркетплейсов и продавцов. В рамках доставки речь может идти, в частности, о транспортировке сборных грузов, аренде транспортных средств с экипажем и проч. «Почта» отслеживает запросы рынка услуг для бизнеса, развивает востребованные направления, постоянно расширяя спектр доступных продуктов.

Сейчас услуги фулфилмента «Почты» предоставляются в трех основных хабах: Москве, Казани и Новосибирске. Но уже в этом году география расширится: фулфилмент-центры будут запущены в Самаре, Хабаровске, Уфе и Краснодаре. Затем профильные площадки откроются в Перми, Челябинске, Красноярске и других городах страны.

В портфеле «Почты» более 3 млн кв. м складских площадей, к которым в этом году добавится еще 120 тыс. кв. м. Логистические почтовые центры (ЛПЦ) компании — складские объекты класса А+. Фактически они представляют собой помещения площадью от 10 тыс. до 25 тыс. кв. м с высотой потолков более 12 м. В зданиях предусмотрены инженерные системы и антипылевое покрытие полов, выдерживающих нагрузку более девяти тонн на 1 кв. м.

Существующие мощности для фулфилмент-услуг оснащены современным оборудованием. В него входят: значительный парк складской техники, вспомогательные средства перемещения, хранения и сортировки заказов. Это конвейеры, транспортеры, грузовые подъемники, штабелеры, вилочные погрузчики, электротягачи и прочее оборудование для перемещения паллет, сортировщики заказов разных размеров и комбинированные сортировщики.

Абсолютное большинство существующих ЛПЦ расположены у крупных транспортных хабов: вблизи аэропортов, железнодорожных узлов и магистралей. В перспективе под нужды фулфилмента могут быть переоборудованы существующие складские объекты классов В и С: небольшие сортировочные центры, помещения свободного назначения, объекты при железнодорожных почтамтах и проч. Они нередко располагаются в центральных частях городов, вблизи вокзалов. «Почта» готова реализовывать самые непростые решения, подстраиваясь под клиента — ресурсы и возможности для этого есть во всех хабах, пояснили в компании.

«Инновационные подходы в управлении складской логистикой в "Почте России" отражают стремление к повышению эффективности. Мы используем робототехнику и автоматизированные решения — по этому показателю "Почта" входит в число лидеров рынка. Мы также развиваем мультимодальные перевозки, которые позволяют оптимизировать логистические схемы. В целом мы готовы находить решения для самых сложных запросов, будь то В2С, В2В или D2C»,— говорит руководитель департамента по развитию продукта «Фулфилмент» «Почты России» Мария Маслянская.

Ольга Мухина