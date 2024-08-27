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Доли собственника сменили

Суды оставили компании ГК «Рассвет» в конкурсной массе

Предпринимателю Тимербулату Багаутдинову не удалось исключить из конкурсной массы доли в семи принадлежавших ему компаниях, которые ранее входили в ГК «Рассвет». Три инстанции арбитражного суда не поддержали доводы господина Багаутдинова о нецелесообразности продажи долей в связи с «отрицательной величиной» активов компаний. По мнению судов, учитывая, что банкротство предприятий бизнесмена не закончено, «делать вывод о неликвидности доли в указанных обществах преждевременно». В июне спорные активы по итогам торгов были проданы предпринимателю Дмитрию Коровину. Юристы полагают, что суды приняли законное решение.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предпринимателю Тимербулату Багаутдинову не удалось исключить из конкурсной массы доли в семи принадлежавших ему компаниях, которые ранее входили в ГК «Рассвет». Три инстанции арбитражного суда не поддержали доводы господина Багаутдинова о нецелесообразности продажи долей в связи с «отрицательной величиной» активов компаний. По мнению судов, учитывая, что банкротство предприятий бизнесмена не закончено, «делать вывод о неликвидности доли в указанных обществах преждевременно». В июне спорные активы по итогам торгов были проданы предпринимателю Дмитрию Коровину. Юристы полагают, что суды приняли законное решение.

Предпринимателю Тимербулату Багаутдинову, находящемуся в процедуре банкротства, в трех судебных инстанциях не удалось исключить из конкурсной массы доли в уставных капиталах семи ООО, находящихся в процедуре банкротства: «Рассвет-транспорт», «Кирпичный завод „Амстрон“», «Рассвет — строительство-У», «СЗ Томстрой», «Томстрой-эстейт» и двух компаний с названием «Амстрон».

В феврале арбитражный суд Башкирии отказал господину Багаутдинову в удовлетворении заявления, в апреле Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений. Арбитражный суд Уральского округа недавно согласился с выводами нижестоящих инстанций.

Прося вывести спорные активы из конкурсной массы, господин Багаутдинов отмечал, что компании имеют отрицательные величины активов, поэтому их продажа нецелесообразна и приведет «к нарушению справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника».

Финансовый управляющий господина Багаутдинова Зульфия Аминева просила оставить заявление без удовлетворения, так как «торги в отношении спорного имущества проведены, принадлежащие должнику доли в уставных капиталах обществ реализованы, с победителем торгов заключены соответствующие договоры».

Как сообщал «Ъ-Уфа», Тимербулат Багаутдинов — сын бенефициара ГК «Рассвет» (возводила жилые дома в Башкирии и Подмосковье) Рашита Багаутдинова, находящегося в розыске по обвинению в мошенничестве. Багаутдинов-младший был учредителем 15 компаний (шесть из них ликвидированы), в июне прошлого года признан банкротом. В реестр кредиторов включены требования на общую сумму свыше 358,3 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компании, фигурирующие в заявлении господина Багаутдинова, были зарегистрированы в 2008–2017 годах и входили в ГК «Рассвет». Уставный капитал большинства из них составляет 10 тыс. руб., а ООО «Специализированный застройщик „Томстрой“», зарегистрированного в подмосковных Люберцах,— 153,9 млн руб.

Как следует из сообщения на Федресурсе, в мае госпожа Аминева выставила на торги в формате публичного предложения доли Тимербулата Багаутдинова в 11 компаниях. Начальная стоимость каждого лота составляла 10 тыс. руб. В июне покупателем был признан предприниматель Дмитрий Коровин, предложивший за большинство лотов по 20 тыс. руб., за долю в уставном капитале «Томстрой-эстейт» — 50 тыс. руб.

Опрошенные «Ъ-Уфа» участники строительного рынка Уфы не знают господина Коровина.

Отказывая в удовлетворении жалобы Тимербулата Багаутдинова, суд кассационной инстанции, в частности, отметил, что банкротство компаний не закончено, «следовательно, делать вывод о неликвидности доли в указанных обществах преждевременно». Спрос на приобретение долей, указано в постановлении, «формируется не только исходя из текущего финансового состояния общества или размера его кредиторской задолженности, но и с учетом перспективы его дальнейшей деятельности».

Найти актуальный номер телефона Тимербулата Багаутдинова не удалось. Ранее Зульфия Аминева сообщала, что он не выходит с ней на связь.

«Отрицательная величина чистых активов организаций, находящихся в процедуре банкротства, доли в уставных капиталах, которые включены в конкурсную массу в рамках банкротства Тимербулата Багаутдинова, это лишь статичный показатель, который не учитывает множество динамических переменных. Вероятность пополнения конкурсной массы за счет оспаривания сомнительных сделок, а также наступления иных событий, способных повлиять на величину активов, сохраняется. В связи с этим можно согласиться с выводом судов о преждевременности исключения долей из конкурсной массы»,— отметил партнер агентства практикующих юристов «Правильное право» Тимур Якупов.

Булат Баширов

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