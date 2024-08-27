Гаишникам зачитали права и обязанности

В Орджоникидзевском райсуде Уфы, где рассматривается уголовное дело об организованном преступном сообществе в республиканской ГИБДД, допросили одного из ключевых свидетелей обвинения — автоинструктора Максима Коновалова. В 2022 году его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно за три эпизода посредничества во взяточничестве. Как было установлено в суде, с ноября 2018 по февраль 2020 года он получил от трех курсантов 93 тыс. руб. Небольшую часть из этой суммы свидетель забрал себе, а другую, как пояснил он на допросе, оставил в машине экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Ильдуса Шайбакова. Следующее судебное заседание назначено на 2 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как прозвучало в суде, часть взяток клали в автомобиль Ильдуса Шайбакова

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Как прозвучало в суде, часть взяток клали в автомобиль Ильдуса Шайбакова

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Орджоникидзевском райсуде Уфы под председательством Сагита Сафина продолжилось рассмотрение уголовного дела предполагаемых членов организованного преступного сообщества, созданного, по версии следствия, экс-начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Башкирии Ильдусом Шайбаковым. Помимо него на скамье подсудимых оказались семь его бывших подчиненных — экс-заместитель начальника отдела Айдар Гиндуллин, бывшие госинспекторы Ильшат Загидуллин, Илдар Нафиков, Ильдар Губайдуллин, Михаил Паситов, Евгений Евсеев и Динар Фахретдинов. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях каждого им инкриминируются организация преступного сообщества и участие в нем, совершенные с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получение должностным лицом взятки в составе организованной группы в значительном размере (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Общая сумма вознаграждений составила около 1,3 млн руб.

Подсудимые вину не признают.

На прошедшем судебном заседании допросили шестерых свидетелей обвинения, включая супругов Коноваловых. Айгуль Коновалова, отвечая на вопросы заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Башкирии Федора Никифорова, пояснила, что с Ильдусом Шайбаковым она познакомилась не позднее 2018 года через его жену Елену, когда та проходила обследование в клинике, в которой свидетельница работает медсестрой.

«Мы разговорились, познакомились и как-то начали общаться,— сообщила госпожа Коновалова.— Потом мы познакомились все вместе».

На вопрос, передавал ли ее супруг какие-либо деньги подсудимому, Айгуль Коновалова ответила, что знает об этом только со слов мужа. «Он передавал какую-то сумму, какую, я не знаю. И, по-моему, не лично ему, а положил в машину, что ли»,— сказала госпожа Коновалова, добавив, что ей супруг не рассказывал ничего о возможной покупке водительских прав у Ильдуса Шайбакова.

На допросе Максим Коновалов пояснил, что во время работы автоинструктором он подружился с подсудимым и от него ему поступали «коррупционные предложения». «Не помню, как именно поступало, но было. То, что помогли некоторым людям»,— ответил свидетель.

Орджоникидзевский райсуд в апреле 2022 года признал Максима Коновалова виновным в посредничестве во взятничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) и приговорил к четырем годам условно. Через два месяца Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляционное представление гособвинения, смягчил наказание на полгода. Согласно приговору, Максим Коновалов совершил преступление с ноября 2018 года по февраль 2020 года, когда от трех курсантов получил взятки в размере 93 тыс. руб. для передачи подсудимому (9 тыс. руб. он оставил себе как посреднику).

Юристу Дамиру Ахметвалиеву, представляющему интересы Ильдуса Шайбакова, свидетель пояснил, что взятки он оставлял в автомобиле Skoda его подзащитного, припаркованном возле здания МРЭО ГИБДД. «Подъезжал, по телефону звонил, машина открывалась, клал в бардачок»,— сказал он, добавив, что не видел, как Ильдус Шайбаков лично забирал деньги из машины.

На вопрос, допускает ли он, что деньги мог забрать кто-то другой, свидетель ответить затруднился. «Вы машину не перепутали?» — вмешался судья. На что получил отрицательный ответ.

Допрос свидетеля продолжится 2 сентября.

Венера Хисамова