Экосистема Mail.ru провела ребрендинг, в рамках которого сменила название на Mail. Компания также изменила дизайн своих сервисов — главной страницы, почты, облака, заметок, календаря и покупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Mail.ru Фото: пресс-служба Mail.ru

«Теперь в логотипе отсутствует доменная зона — .ru, а в цветовую палитру добавился обновленный синий и салатовый. Кроме обновленного визуального языка появится маскот — белый пес Байт»,— говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ъ».

Mail.ru в рамках ребрендинга внедрила искусственный интеллект для отбора фотографий в облаке и сокращения текстов в заметках. На почте экосистемы также был запущен сервис для организации покупок с помощью нейросетей.