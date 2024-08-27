Житель Рыбинска получил шесть лет за подготовку теракта на объекте Минобороны

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Рыбинска Ярославской области к шести годам колонии за подготовку теракта на объекте Министерства обороны России. Об этом сообщила в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Суд признал жителя Рыбинска виновным по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору). Приговором ему назначено два года тюрьмы и четыре года колонии строгого режима.

Как сказано в пресс-релизе, мужчина был задержан с поличным после подготовки зажигательной смеси в непосредственной близости от объекта совершения преступления. Когда его задержали, не уточняется. «РИА Новости» отмечает, что он был арестован в январе этого года. Как сообщило агентство, теракт он планировал совершить на территории рыбинского филиала предприятия «Воентелеком».

По данным ТАСС, подсудимого завербовала организация «Легион "Свобода России"» (признана в РФ террористической организацией и запрещена), мужчине пообещали 100 тыс. руб. за теракт на территории областного предприятия.

Алла Чижова, Ярославль