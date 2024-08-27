Работа «Золотой короны» в Грузии полностью восстановлена

После задержки, продлившейся 48 часов, работа российской системы быстрого перевода денег «Золотая корона» (ЗК) в Грузии полностью восстановлена, сейчас система работает в штатном режиме. Об этом сообщил глава Банковской ассоциации Грузии Александр Дзнеладзе. По его словам, проверка, проведенная ассоциацией и ведущими банками страны, не выявила связи ЗК с «лицами, которые санкционированы США и ЕС».

Накануне все грузинские банки и финансовые учреждения перестали выдавать наличными либо перечислять на счета и пластиковые карточки граждан денежные переводы, поступившие через российскую систему быстрого перевода денег. Они объясняли задержку «техническими причинами», хотя неофициально подтверждали, что перебои с переводом и получением валюты связаны с санкциями США в отношении программного обеспечения ЗК.

«Золотая корона» — единственная пока работающая система быстрого перевода денег из РФ в Грузию и обратно, которой активно пользуются как грузины, живущие в России, так и российские релоканты, переехавшие в кавказскую страну на ПМЖ после начала военной операции на Украине.

Переводы из-за рубежа — важнейшая статья поступления валюты в Грузию, во многом определяющая курс национальной валюты — лари. Россия стабильно занимает одно из первых мест среди стран, откуда в Грузию поступают деньги методом частных перечислений, в том числе системами быстрого перевода денег.

Георгий Двали, Тбилиси