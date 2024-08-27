РХБЗ: Украина может использовать отработавшее ядерное топливо для грязной бомбы

Ввоз на Украину отработавшего ядерного топлива является фактором риска, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, это топливо могут использовать в том числе для создания «грязной бомбы» и химических провокаций «под чужим флагом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В одном из последних брифингов мы отмечали, что поставки организованы через Польшу и Румынию под личным контролем Андрея Ермака, главы офиса президента Украины»,— сказал господин Кириллов на брифинге. Он добавил, что Россия снова призвала Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) «провести реальное и беспристрастное расследование».

«Грязная бомба» — простой вариант радиологического оружия. Основной ущерб бомба приносит не за счет взрыва, а из-за распространения радиоактивного материала. Эксперты считают одним из видов применения «грязной бомбы» подрыв неядерных объектов, использующих радиоактивные материалы.

Россия обвиняла Украину в подготовке «грязной бомбы» еще осенью 2022 года, Киев обвинения отвергал. Этот вопрос выносили на обсуждение на заседании Совета Безопасности ООН, информацию также передали Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). В этом месяце глава войск РХБЗ вновь предположил, что на оснащении армия Украины может быть «грязная бомба».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер