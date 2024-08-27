Мишустин сменил двух замминистра просвещения и назначил замминистра культуры

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должности заместителей министра просвещения Ольгу Колударову и Ирину Шварцман, следует из документов, опубликованных на портале правовой информации. Также премьер назначил на пост замминистра культуры Сергея Першина. Он ранее руководил арт-кластером «Таврида» и был гендиректором АНО «Центр поддержки культурных инициатив».

В пресс-службе Минпросвещения рассказали, что на новой должности Ольга Колударова будет курировать содержание дошкольного и школьного образования, подготовку кадров. Ирина Шварцман в качестве замминистра просвещения займется вопросами регионального развития, а также реализацией нацпроекта «Образование».

Согласно распоряжениям премьера, Татьяна Васильева и Анастасия Зырянова освобождены от должностей замминистра просвещения по собственному желанию.

В середине августа Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее министру культуры увеличить количество заместителей c четырех до пяти. Также постановлением было увеличено число департаментов Минкультуры с восьми до девяти. Помимо новых заместителей у министра культуры Ольги Любимовой еще четыре заместителя: Сергей Обрывалин, Владимир Осинцев, Жанна Алексеева и Андрей Малышев.

Ольга Семеновых