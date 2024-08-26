Умерли двое пострадавших при взрыве на газопроводе в Стерлитамаке

Двое из трех мужчин, пострадавших при взрыве на газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода, умерли в больнице. Их госпитализировали в день взрыва, 19 августа. С того момента все трое находились в реанимации.

О смерти первого пострадавшего «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Минздрава Башкортостана сегодня, 26 августа, около 12:00 мск. Спустя восемь часов стало известно о смерти второго мужчины. Пресс-секретарь регионального министерства Мария Апкаримова рассказала «Интерфаксу», что третий пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Взрыв на продуктопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошел из-за разгерметизации. Началось факельное горение сжиженного газа. В результате пострадали трое мужчин 1974, 1980 и 1988 года рождения. С термическими ожогами их доставили в клиническую больницу №1 в Стерлитамаке. Позднее всех пострадавших перевели в Республиканский ожоговый центр в Уфе.

Милена Костерева