Суд в Москве заочно приговорил экс-посла Украины в Казахстане Врублевского

Басманный райсуд Москвы признал бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского виновным в возбуждении ненависти и вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Его заочно приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима. Срок наказания Петру Врублевскому будет исчисляться с момента его фактического задержания или экстрадиции в Россию. Адвокат заявил, что обжалует решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Фото: Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

Согласно материалам дела, в августе 2022 года Пётр Врублевский дал интервью, в котором «сделал заявление, формирующее презрительное, враждебное отношение в отношении граждан России». В частности, экс-посол сказал: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

Спустя два месяца после интервью, в октябре 2022 года, Петра Врублевского уволили с должности посла Украины в Казахстане. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в список экстремистов и террористов. В марте МВД объявило Петра Врублевского в международный розыск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Между Россией и Казахстаном пробежал украинский посол».