Мишустин: льготными ипотеками воспользовались более 3 млн семей в России

Почти треть всех льготных кредитов, выданных в России на покупку жилья, приходится на семейную ипотеку, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Всего, по его словам, льготными ипотечными программами воспользовались более 3 млн российских семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Поддержка семей, особенно многодетных — приоритет в работе правительства. Для того чтобы у них были возможности улучшать свои условия проживания — приобрести новую квартиру или дом, реализуем широкий комплекс мер. Прежде всего льготное кредитование»,— сказал господин Мишустин, выступая на на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге (цитата по ТАСС).

Премьер отметил, что все льготные ипотечные программы распространяются и на индивидуальные дома. Индивидуальное жилье, по его словам, пользуется особой популярностью у россиян. «С 2021 объем таких кредитов вырос в два раза — почти до 310 тыс. займов (в прошлом году.—"Ъ")»,— добавил Михаил Мишустин.

Программа льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых завершилась 1 июля. На этом фоне доля ипотеки от общей совокупности кредитных денежных средств в июле сократилась вдвое относительно июня 2024 года и составила 21%. Программа семейной ипотеки продолжает действовать до 2030 года, но с изменившимися условиями.

Подробнее о том, как изменилась доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных банками средств,— в материале «Ъ» «Кредиты ушли в наличные».

Милена Костерева