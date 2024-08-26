Губернатор Белгородской области поручил проверить глав трех районов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании потребовал провести служебную проверку на соответствие занимаемым должностям глав администраций Ивнянского, Прохоровского и Ракитянского районов, а также их заместителей по безопасности. Причина — неудовлетворительная работа по проведению тренировок по гражданской обороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проверять чиновников будут вице-губернаторы (кураторы районов, по внутренней политике, по связи с силовиками), а также представители Минобороны РФ, МЧС, МВД и ФСБ. По итогам проверки чиновников могут лишить премий или объявить взыскания «за невыполнение требований законодательства в рамках гражданской защиты и прямых поручений высшего должностного лица», отметил Вячеслав Гладков. Он также поручил до конца недели провести повторные тренировки и предоставить в следующий понедельник отдельный доклад о ситуации в этих районах.

Ивнянским районом руководит Игорь Щепин, его заместитель, секретарь регионального совета безопасности — Игорь Хлызин. В Ракитянском районе на этих должностях работают соответственно Анатолий Климов и Александр Еременко. Прохоровский район возглавляет Сергей Канищев, его зам и начальник управления безопасности — Василий Стариков.

Начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев на совещании доложил, что в трех упомянутых районах отмечается недостаточный уровень учебно-тренировочных мероприятий. В числе недоработок — отсутствие документального подтверждения по принятым решениям и отсутствие выводов по итогам учений.

«Нет достаточного запаса аптечек первой помощи, средств индивидуальной бронезащиты и первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств оповещения (мегафон или громкоговоритель), недостаточно укрытий в местах массового пребывания людей, не все маломобильные граждане закреплены за членами самообороны и добровольных народных дружин, подвалы в некоторых многоквартирных домах затоплены или захламлены»,— заявил господин Воробьев.

Кроме того, население недостаточно охвачено учениями, а маршрутизация к местам укрытий неточная. «Мы еще не достигли основной цели — создания условий по предотвращению гибели и ранений жителей от внешнего воздействия противника с применением различных средств поражения и недопущения разрушения объектов жизненной важной инфраструктуры. Многие жители региона еще не осознали угрозу»,— резюмировал начальник управления региональной безопасности.

«То, что я слышу, бездействие глав администраций приводит к гибели людей. В течение двух последних недель Ракитянский и Ивнянский районы стали прифронтовыми. У меня нет слов, чтобы найти и дать оценку. В моем восприятии непонимание того, в каком регионе мы живем, и уровня нашей ответственности должны были закончиться в 2022 году»,— заявил Вячеслав Гладков.

По данным областного правительства, в 2024 году в регионе прошло более 1,2 тыс. учебно-тренировочных мероприятий. Из них в не приграничных районах — 583, в том числе 123 в августе. В частности, на минувшей неделе в Ракитянском районе учения прошли в Пролетарской больнице: медики отрабатывали порядок действий по защите пациентов при угрозе чрезвычайной ситуации.

В ночь на 25 августа Ракитянский район обстреляли ВСУ. В результате в поселке Ракитное 5 человек погибли, еще 13 получили ранения.

Подробнее об обстреле Ракитянского района — в материале «Ъ» «Ракетная ночь».

Александр Прытков, Воронеж