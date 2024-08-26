Путин: доходы бюджета за семь месяцев 2024 года выросли на 36%

Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На нем он сказал, что доходы бюджета страны за первые семь месяцев 2024 года приблизились к 20 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Рост экономики, заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. За первые семь месяцев текущего года его доходы приблизились к 20 трлн руб. Это на 36% выше, чем в прошлом году»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент отметил, что почти две трети бюджетных поступлений составили ненефтегазовые доходы. По его словам, из этого следует, что российская промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг чувствуют себя уверенно.

Владимир Путин на совещании также призвал правительство и Центробанк повысить эффективность действий по снижению инфляции. Он сказал, что с ростом цен нужно бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг.

По данным Министерства финансов, федеральный бюджет по итогам первых семи месяцев был закрыт с дефицитом 0,7% ВВП. В июле объем доходов отставал от расходов на 433 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дефицит по плану».