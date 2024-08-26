Организатора пирамиды, обманувшей 650 человек на 360 млн рублей, отправили в колонию

Невский районный суд Петербурга приговорил к 3,5 годам колонии организатора финансовой пирамиды «Меркурий» (бывший кредитный потребительский кооператив «Сберфонд») Юрия Бажова. За три года мужчина похитил у граждан денежные средства на общую сумму не менее 359,5 млн рублей. Всего потерпевшими признаны 651 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в понедельник, 26 августа, в объединенной пресс-службе судов Петербурга, финансовая пирамида работала в Петербурге и Красноярске. Незаконная схема существовала с 2014 по 2017-й. Руководитель КПК получал «займы» от неограниченного количества граждан и обещал им выплатить доход в виде процентов за пользование фирмой привлеченных средств.

Бажовым был зарегистрирован «Сберфонд», потом он был переименован в «Меркурий». В 2016 году он приобрел КПК «Глобал Инвест». Позже учредил ООО «Онтайм», которое стало ООО «Микрофинансовая организация "Онтайм"», где стал председателем правления и гендиректором.

В последнем ООО фигурант создал форму заявления о приеме в члены кооператива, куда граждане должны были вносить деньги в качестве вступительных и паевых взносов. Там же люди могли якобы передавать личные сбережения до определенных договором сроков, чтобы позже получить проценты — компенсацию за предоставление займа организации в размере от 9 до 31% годовых.

Деятельность финансовой пирамиды освещалась в городе на наружной рекламе и в СМИ, в Красноярске и Петербурге были открыты офисы, где работали сотрудники. Как уточняют в пресс-службе судов, они не знали о преступных намерениях Юрия Бажова и не стали соучастниками мошенничества.

Договоры, заключенные мужчиной, были фиктивными. Под видом инвестиционной деятельности он собрал с не менее чем 651 человека средства, в том числе взносы, а затем не вернул людям проценты. В общей сумме пострадавшие лишились не менее 359,5 млн рублей.

Юрий Бажов полностью признал вину в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. До этого мужчина находился не в СИЗО, он взят под стражу в зале суда сразу после вынесения решения. Суд взыскал с Бажова в пользу потерпевших почти 17 млн рублей.

Полина Пучкова