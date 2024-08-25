Два пострадавших сотрудника волгоградской колонии остаются в тяжелом состоянии

В больницах Волгограда находятся четыре сотрудника исправительной колонии, которые пострадали при захвате заложников ранее на этой неделе. Двое из них — в тяжелом состоянии, сообщил комитет здравоохранения Волгоградской области ТАСС.

Четверо заключенных ИК-19 взяли в заложники 12 человек — восемь сотрудников колонии и четверых осужденных — в пятницу, 23 августа. Четверо сотрудников ФСИН погибли, еще несколько человек пострадали. Преступников ликвидировали во время штурма. Было возбуждено дело о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК РФ) и дезорганизации работы исправительных учреждений с применением насилия (ч. 3 ст. 321 УК РФ).

Подробнее о произошедшем — в материале «Ъ» «Штурм строгого режима».

Леонид Уварчев