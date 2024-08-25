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Коммерсантъ FM
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Кампания Камалы Харрис собрала за месяц $540 млн пожертвований

Предвыборный штаб Камалы Харрис заявил, что кандидатка в президенты США от Демократической партии получила от спонсоров $540 млн за месяц с начала ее избирательной кампании.

Камала Харрис на предвыборном съезде Демпартии

Камала Харрис на предвыборном съезде Демпартии

Фото: Reuters

Камала Харрис на предвыборном съезде Демпартии

Фото: Reuters

«Как раз перед программной речью вице-президента Харрис в четверг вечером мы официально преодолели отметку в $500 млн,— написала руководитель кампании Джен О'Мэлли Диллон в служебной записке, опубликованной штабом в воскресенье.— Сразу после ее выступления мы стали свидетелями нашего лучшего часа сбора средств со дня запуска кампании».

В записке говорится, что $82 млн из $540 млн штаб получил во время Национального съезда Демократической партии, который продолжался неделю. «Это лучший показатель в истории за столь короткий промежуток времени» — заявила госпожа О'Мэлли Диллон.

21 июля Джо Байден объявил, что снимает кандидатуру с ноябрьских выборов президента. Он предложил демократам выдвинуть на этот пост своего вице-президента Камалу Харрис. Через несколько часов в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о ее выдвижении. Штаб Джо Байдена был переименован в «Харрис в президенты», а его средства были переданы ее команде.

Избирательный штаб Дональда Трампа посчитал нарушением закона передачу средств из предвыборной кампании Джо Байдена вице-президенту США Камале Харрис. Представители господина Трампа подали жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

Подробнее о предвыборной гонке в США — в публикации «Ъ» «Камала Харрис сдала кандидатский минимум».

Кирилл Сарханянц

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