Беглов заявил о создании нового спортивного кластера в Петродворцовом районе

Власти Санкт-Петербурга намерены создать в Петродворцовом районе новый спортивный кластер. Об этом в ходе рабочего выезда в район, заявил губернатор Александр Беглов, посетивший действующий спортивный комплекс в Старом Петергофе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

По словам главы города, спорткомплекс в Старом Петергофе позволит обеспечить все потребности в занятии спортом жителям Петродворцового района. В нем есть ледовая площадка, спортивный зал и два бассейна, где могут заниматься жители всех возрастов.

Господин Беглов также сообщил о принятии решения о дальнейшем развитии и расширении этого комплекса. Там планируется дополнительно построить площадки для пляжного волейбола, для занятий военно-прикладными видами спорта. Появится полоса препятствий и другие объекты.

«Планируем развернуть здесь целый спортивный кластер. Уверен, что и пожилые, и юные жители Петергофа будут рады новым возможностям»,— прокомментировал губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» писал об открытии на Яхтенной улице в Петербурге крупнейшего в России центра адаптивной физкультуры.

Андрей Цедрик