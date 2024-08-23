Исторический фестиваль

23 августа в Нижнем Новгороде стартует фестиваль «Современная музыка», посвященный творчеству композиторов XX-XXI веков. Его организаторы решили возродить легендарный музыкальный форум, проходивший в городе (тогда — Горьком) в 1962-1989 годах. Он собирал весь цвет музыкального сообщества того времени: на сцене филармонии и других площадках выступали виолончелист Мстислав Ростропович, оперная певица Галина Вишневская и главные столичные оркестры, в город приезжали известные композиторы Арам Хачатурян и Тихон Хренников, а Дмитрий Шостакович именно в Горьком впервые встал за дирижерский пульт. В специальном проекте «Ъ-Приволжье» собрал интересные факты и воспоминания о том фестивале.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран I фестиваль «Современная музыка». Музыканты у гостиницы "Россия" на Волжском откосе, слева направо: Израиль Гусман, Тихон Хренников, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Дмитрий Шостакович, Аркадий Нестеров, Александр Касьянов.

Фото: Владлен Изволенский / из фондов РМФ I фестиваль «Современная музыка». Музыканты у гостиницы "Россия" на Волжском откосе, слева направо: Израиль Гусман, Тихон Хренников, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Дмитрий Шостакович, Аркадий Нестеров, Александр Касьянов.

Фото: Владлен Изволенский / из фондов РМФ

Считается, что как таковой формат фестиваля современной академической музыки в конце 1950-х — начале 1960-х придумал Мстислав Ростропович. В те годы была популярна именно симфоническая музыка: концерты оркестров проходили в переполненных залах, а композиторы и исполнители были настоящими звездами. Ростропович вспоминал, что идея проведения фестиваля зрела давно, но в Москве ее не поддержали, а когда в один из приездов в Горький он обсудил ее с директором Горьковской филармонии Геннадием Никитиным и дирижером Израилем Гусманом, те проявили «большой энтузиазм и настойчивость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Шостакович, композитор во время I фестиваля современной музыки.

Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ Дмитрий Шостакович, композитор во время I фестиваля современной музыки.

Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ

Первый Фестиваль современной музыки провели в Горьком в 1962 году. Активное участие в его организации принял композитор Дмитрий Шостакович, а второй фестиваль, состоявшийся в 1964 году, стал единственным прижизненным монографическим фестивалем его музыки. Последний фестиваль 1989 года был полностью посвящен творчеству Альфреда Шнитке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1964 г. Музыканты на II фестивале «Современная музыка».

Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ 1964 г. Музыканты на II фестивале «Современная музыка».

Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ

Художественный руководитель Нижегородской филармонии им. М. Л. Ростроповича Ольга Томина вспоминала, что «тогда это было что-то из ряда вон выходящее»: «До этого в Советском Союзе был только Всемирный фестиваль молодежи и студентов, но то — акция политическая, нежели культурная. И вдруг понятие „фестиваль“ проникло в сферу культуры. Ростропович фактически стал родоначальником фестивального движения в России. Он сам составил и программу первого фестиваля в Горьком из произведений Стравинского, Бартока, Герстера, Барбера, Бриттена, Хиндемита, Вила-Лобоса… В то время играть и слушать такую музыку было все равно что совершать революцию или наблюдать падение тунгусского метеорита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1964 г. Сцена-ракушка в Александровском саду.

Фото: Владимир Войтенко / из фондов РМФ 1964 г. Сцена-ракушка в Александровском саду.

Фото: Владимир Войтенко / из фондов РМФ

«Это был толчок фестивальному движению в стране»

Израиль Гусман, в 1957-1987 гг. главный дирижер оркестра Горьковской филармонии:



— Первый фестиваль «Современная музыка» в Горьком стал той кульминационной точкой в культурной жизни нашего города, которая окончательно закрепила наш творческий союз с величайшим композитором нашего времени (Дмитрием Шостаковичем — Ъ.). Помимо того, что горьковчане получили замечательный музыкальный праздник, фестиваль дал толчок, импульс фестивальному движению в стране.

Из книги «Сквозь пять линеек», 2015 г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский пианист Ван Клиберн (Van Cliburn) на прогулке на Верхневолжской набережной в дни первого фестиваля «Современная музыка»

Фото: Нисон Капелюш / Из фондов РМФ Американский пианист Ван Клиберн (Van Cliburn) на прогулке на Верхневолжской набережной в дни первого фестиваля «Современная музыка»

Фото: Нисон Капелюш / Из фондов РМФ

Одним из самых заметных событий первого фестиваля стало выступление американского пианиста Вана Клиберна — Горький тогда был городом, закрытым для иностранцев. В 1958 году 24-летний американец победил на первом в СССР Международном конкурсе имени П. И. Чайковского — в разгаре холодной войны это было сенсацией. В газетах пианиста называли «техасцем, завоевавшим Россию», а на его гастрольных концертах всегда был аншлаг.

На горьковский фестиваль музыкант приехал с мамой — его первой учительницей музыки. К местным поклонникам Ван Клиберн обратился на страницах «Горьковского рабочего»: «Считаю большим удовольствием играть для вас. Чувствую волнение, находясь в родном городе знаменитого представителя литературы. И, естественно, рад видеть замечательную реку Волгу. Моя мать и я надеемся встретиться с вами на концерте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Вишневская во время выступления в цехе Горьковского Автозавода. I фестиваль «Современная музыка».

Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ Галина Вишневская во время выступления в цехе Горьковского Автозавода. I фестиваль «Современная музыка».

Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ

В день закрытия первого фестиваля 1962 года состоялся концерт в производственном цехе Горьковского автозавода — в знак дружбы деятелей культуры и рабочих. Известно, что кроме многочисленных сотрудников предприятия на концерте присутствовала хоккейная команда «Торпедо». В те годы ее тренировал легендарный Дмитрий Богинов: при нем клуб, бывший на последнем месте чемпионата, стал серебряным призером первенства страны. Говорят, что именно тренер, сын француженки-аристократки, приобщал своих подопечных к прекрасному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран I фестиваль «Современная музыка». Дмитрий Шоставкович и Тихон Хренников во время прогулки по Волжскому откосу.

Фото: Владилен Изволенский / Из фондов РМФ I фестиваль «Современная музыка». Дмитрий Шоставкович и Тихон Хренников во время прогулки по Волжскому откосу.

Фото: Владилен Изволенский / Из фондов РМФ

По словам Шостаковича, во время проведения фестиваля Москва становилась «музыкальным пригородом Горького». Именно здесь он сам впервые встал за дирижерский пульт — Мстислав Ростропович уговорил управлять оркестром. Правда, когда потом маэстро спросили, получил ли он удовольствие, Шостакович ответил: «Ни малейшего», и впредь не упоминал об этом своем опыте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виолончелист Мстислав Ростропович и дирижер Кирилл Кондрашин во время I фестиваля современной музыки.

Фото: Владилен Изволенский / Из фондов РМФ Виолончелист Мстислав Ростропович и дирижер Кирилл Кондрашин во время I фестиваля современной музыки.

Фото: Владилен Изволенский / Из фондов РМФ

В городе устраивали мировые премьеры произведений современных советских композиторов. Так, 9 февраля 1974 года оркестр Горьковской филармонии впервые исполнил Первую симфонию Альфреда Шнитке. Он посвятил ее дирижеру Геннадию Рождественскому, и именно он управлял оркестром в тот день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Шостакович во время выступления на I фестивале "Современная музыка".

Фото: Владилен Изволенский / Из фондов РМФ Дмитрий Шостакович во время выступления на I фестивале "Современная музыка".

Фото: Владилен Изволенский / Из фондов РМФ

«Был ажиотаж совершенно невероятный»

Геннадий Рождественский, дирижер, композитор, народный артист СССР:



— Первую симфонию (Альфреда Шнитке.— «Ъ») я сыграл в городе Горьком, поскольку руководители филармоний Москвы и Ленинграда тогда отказались это сделать. Под самыми разными предлогами — ремонт, фестиваль музыки детей из Удмуртии и так далее.

Вот поехали мы в Горький, где с местным оркестром сыграли эту симфонию. Там был ажиотаж совершенно невероятный, излишний ажиотаж, всякий запрет всегда приводит к ажиотажу ненужному. Туда люди приезжали из Москвы на автомобилях на репетиции и на концерты.

Это все происходило в Нижегородском кремле, территория которого во время репетиций была оцеплена местной милицией, что только привлекало всех — понимающих, не понимающих. Что там такое происходит, раз не пускают никого? А когда состоялось исполнение, появились две рецензии. Одна — панегирическая, вторая — ругательная. Одна — что перед нами гений, другая — что его посадить бы не мешало.

Это дело дошло до Москвы, и секретаря по идеологии Горьковского обкома партии попросили больше на работу не приходить, вот так этим и закончилось.

Из программы «Линия жизни», ТК «Культура», 2019 г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт во дворе Горьковского автозавода в день закрытия I фестиваля «Современная музыка».

Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ Концерт во дворе Горьковского автозавода в день закрытия I фестиваля «Современная музыка».

Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ

Необычным было все — и содержание, и форма концерта: музыканты выбегали на сцену по одному и группами, присоединяясь к общему звучанию оркестра. Критика встретила произведение неоднозначно, но со временем стало очевидно, что Шнитке во многом задал вектор развития музыкального искусства, выйдя за рамки традиций своего времени. 25 августа, в рамках нового фестиваля «Современная музыка», состоится историческая реконструкция той громкой премьеры.

Людмила Аристова