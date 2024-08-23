Исторический фестиваль
Как Нижний Новгород был музыкальной столицей страны
23 августа в Нижнем Новгороде стартует фестиваль «Современная музыка», посвященный творчеству композиторов XX-XXI веков. Его организаторы решили возродить легендарный музыкальный форум, проходивший в городе (тогда — Горьком) в 1962-1989 годах. Он собирал весь цвет музыкального сообщества того времени: на сцене филармонии и других площадках выступали виолончелист Мстислав Ростропович, оперная певица Галина Вишневская и главные столичные оркестры, в город приезжали известные композиторы Арам Хачатурян и Тихон Хренников, а Дмитрий Шостакович именно в Горьком впервые встал за дирижерский пульт. В специальном проекте «Ъ-Приволжье» собрал интересные факты и воспоминания о том фестивале.
I фестиваль «Современная музыка». Музыканты у гостиницы "Россия" на Волжском откосе, слева направо: Израиль Гусман, Тихон Хренников, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Дмитрий Шостакович, Аркадий Нестеров, Александр Касьянов.
Фото: Владлен Изволенский / из фондов РМФ
Считается, что как таковой формат фестиваля современной академической музыки в конце 1950-х — начале 1960-х придумал Мстислав Ростропович. В те годы была популярна именно симфоническая музыка: концерты оркестров проходили в переполненных залах, а композиторы и исполнители были настоящими звездами. Ростропович вспоминал, что идея проведения фестиваля зрела давно, но в Москве ее не поддержали, а когда в один из приездов в Горький он обсудил ее с директором Горьковской филармонии Геннадием Никитиным и дирижером Израилем Гусманом, те проявили «большой энтузиазм и настойчивость».
Дмитрий Шостакович, композитор во время I фестиваля современной музыки.
Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ
Первый Фестиваль современной музыки провели в Горьком в 1962 году. Активное участие в его организации принял композитор Дмитрий Шостакович, а второй фестиваль, состоявшийся в 1964 году, стал единственным прижизненным монографическим фестивалем его музыки. Последний фестиваль 1989 года был полностью посвящен творчеству Альфреда Шнитке.
1964 г.
Музыканты на II фестивале «Современная музыка».
Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ
Художественный руководитель Нижегородской филармонии им. М. Л. Ростроповича Ольга Томина вспоминала, что «тогда это было что-то из ряда вон выходящее»: «До этого в Советском Союзе был только Всемирный фестиваль молодежи и студентов, но то — акция политическая, нежели культурная. И вдруг понятие „фестиваль“ проникло в сферу культуры. Ростропович фактически стал родоначальником фестивального движения в России. Он сам составил и программу первого фестиваля в Горьком из произведений Стравинского, Бартока, Герстера, Барбера, Бриттена, Хиндемита, Вила-Лобоса… В то время играть и слушать такую музыку было все равно что совершать революцию или наблюдать падение тунгусского метеорита».
1964 г.
Сцена-ракушка в Александровском саду.
Фото: Владимир Войтенко / из фондов РМФ
«Это был толчок фестивальному движению в стране»Израиль Гусман, в 1957-1987 гг. главный дирижер оркестра Горьковской филармонии:
— Первый фестиваль «Современная музыка» в Горьком стал той кульминационной точкой в культурной жизни нашего города, которая окончательно закрепила наш творческий союз с величайшим композитором нашего времени (Дмитрием Шостаковичем — Ъ.). Помимо того, что горьковчане получили замечательный музыкальный праздник, фестиваль дал толчок, импульс фестивальному движению в стране.
Из книги «Сквозь пять линеек», 2015 г.
Американский пианист Ван Клиберн (Van Cliburn) на прогулке на Верхневолжской набережной в дни первого фестиваля «Современная музыка»
Фото: Нисон Капелюш / Из фондов РМФ
Одним из самых заметных событий первого фестиваля стало выступление американского пианиста Вана Клиберна — Горький тогда был городом, закрытым для иностранцев. В 1958 году 24-летний американец победил на первом в СССР Международном конкурсе имени П. И. Чайковского — в разгаре холодной войны это было сенсацией. В газетах пианиста называли «техасцем, завоевавшим Россию», а на его гастрольных концертах всегда был аншлаг.
На горьковский фестиваль музыкант приехал с мамой — его первой учительницей музыки. К местным поклонникам Ван Клиберн обратился на страницах «Горьковского рабочего»: «Считаю большим удовольствием играть для вас. Чувствую волнение, находясь в родном городе знаменитого представителя литературы. И, естественно, рад видеть замечательную реку Волгу. Моя мать и я надеемся встретиться с вами на концерте».
Галина Вишневская во время выступления в цехе Горьковского Автозавода. I фестиваль «Современная музыка».
Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ
В день закрытия первого фестиваля 1962 года состоялся концерт в производственном цехе Горьковского автозавода — в знак дружбы деятелей культуры и рабочих. Известно, что кроме многочисленных сотрудников предприятия на концерте присутствовала хоккейная команда «Торпедо». В те годы ее тренировал легендарный Дмитрий Богинов: при нем клуб, бывший на последнем месте чемпионата, стал серебряным призером первенства страны. Говорят, что именно тренер, сын француженки-аристократки, приобщал своих подопечных к прекрасному.
I фестиваль «Современная музыка». Дмитрий Шоставкович и Тихон Хренников во время прогулки по Волжскому откосу.
Фото: Владилен Изволенский / Из фондов РМФ
По словам Шостаковича, во время проведения фестиваля Москва становилась «музыкальным пригородом Горького». Именно здесь он сам впервые встал за дирижерский пульт — Мстислав Ростропович уговорил управлять оркестром. Правда, когда потом маэстро спросили, получил ли он удовольствие, Шостакович ответил: «Ни малейшего», и впредь не упоминал об этом своем опыте.
Виолончелист Мстислав Ростропович и дирижер Кирилл Кондрашин во время I фестиваля современной музыки.
Фото: Владилен Изволенский / Из фондов РМФ
В городе устраивали мировые премьеры произведений современных советских композиторов. Так, 9 февраля 1974 года оркестр Горьковской филармонии впервые исполнил Первую симфонию Альфреда Шнитке. Он посвятил ее дирижеру Геннадию Рождественскому, и именно он управлял оркестром в тот день.
Дмитрий Шостакович во время выступления на I фестивале "Современная музыка".
Фото: Владилен Изволенский / Из фондов РМФ
«Был ажиотаж совершенно невероятный»Геннадий Рождественский, дирижер, композитор, народный артист СССР:
— Первую симфонию (Альфреда Шнитке.— «Ъ») я сыграл в городе Горьком, поскольку руководители филармоний Москвы и Ленинграда тогда отказались это сделать. Под самыми разными предлогами — ремонт, фестиваль музыки детей из Удмуртии и так далее.
Вот поехали мы в Горький, где с местным оркестром сыграли эту симфонию. Там был ажиотаж совершенно невероятный, излишний ажиотаж, всякий запрет всегда приводит к ажиотажу ненужному. Туда люди приезжали из Москвы на автомобилях на репетиции и на концерты.
Это все происходило в Нижегородском кремле, территория которого во время репетиций была оцеплена местной милицией, что только привлекало всех — понимающих, не понимающих. Что там такое происходит, раз не пускают никого? А когда состоялось исполнение, появились две рецензии. Одна — панегирическая, вторая — ругательная. Одна — что перед нами гений, другая — что его посадить бы не мешало.
Это дело дошло до Москвы, и секретаря по идеологии Горьковского обкома партии попросили больше на работу не приходить, вот так этим и закончилось.
Из программы «Линия жизни», ТК «Культура», 2019 г.
Концерт во дворе Горьковского автозавода в день закрытия I фестиваля «Современная музыка».
Фото: Виктор Бородин / Из фондов РМФ
Необычным было все — и содержание, и форма концерта: музыканты выбегали на сцену по одному и группами, присоединяясь к общему звучанию оркестра. Критика встретила произведение неоднозначно, но со временем стало очевидно, что Шнитке во многом задал вектор развития музыкального искусства, выйдя за рамки традиций своего времени. 25 августа, в рамках нового фестиваля «Современная музыка», состоится историческая реконструкция той громкой премьеры.