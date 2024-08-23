Дмитрий Сивохин рассматривается на должность гендиректора «Теплоэнерго»

Теплоснабжающую компанию Нижнего Новгорода АО «Теплоэнерго» может возглавить советник главы города Дмитрий Сивохин, сообщил источник «Ъ-Приволжье», близкий к областному правительству. Несмотря на то, что в прошлом году господин Сивохин уволился с должности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, он остался председателем советов директоров «Теплоэнерго» и «Нижегородского водоканала» и считается опытным управленцем в сфере городского ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава города Юрий Шалабаев (справа) и его бывший заместитель Дмитрий Сивохин (слева)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава города Юрий Шалабаев (справа) и его бывший заместитель Дмитрий Сивохин (слева)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Действующий гендиректор «Теплоэнерго» Илья Халтурин в июле был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, связанного с тем, что дочерней компании общества без конкурса передали корректировать проектно-сметную документацию после расторжения договора с частным подрядчиком. Следствие полагает, что за счет этого бюджету был нанесен ущерб на сумму порядка 8 млн руб. Илья Халтурин это отрицает. По версии его защиты никакого ущерба «Теплоэнерго», как заказчику проекта не нанесено, и руководство действовало в рамках своих полномочий, стараясь успеть с выполнением работ по модернизации Нагорной теплоцентрали.

Для назначения нового гендиректора «Теплоэнерго» сначала с этой должности должен быть уволен арестованный Илья Халтурин. Он может сложить полномочия либо по собственному желанию, либо по решению акционера «Теплоэнерго» – Нижнего Новгорода в лице городской администрации. Пока это кадровое решение не состоялось. Однако оно может готовиться, тем более что, по словам собеседников, истек срок электронно-цифровой подписи господина Халтурина, как единоличного исполнительного органа «Теплоэнерго». Отсутствие гендиректора с действующей ЭЦП может создать серьезные управленческие проблемы в стратегически важной для города компании при подготовке к отопительному сезону.

Иван Сергеев