Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дмитрий Сивохин рассматривается на должность гендиректора «Теплоэнерго»

Теплоснабжающую компанию Нижнего Новгорода АО «Теплоэнерго» может возглавить советник главы города Дмитрий Сивохин, сообщил источник «Ъ-Приволжье», близкий к областному правительству. Несмотря на то, что в прошлом году господин Сивохин уволился с должности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, он остался председателем советов директоров «Теплоэнерго» и «Нижегородского водоканала» и считается опытным управленцем в сфере городского ЖКХ.

Глава города Юрий Шалабаев (справа) и его бывший заместитель Дмитрий Сивохин (слева)

Глава города Юрий Шалабаев (справа) и его бывший заместитель Дмитрий Сивохин (слева)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава города Юрий Шалабаев (справа) и его бывший заместитель Дмитрий Сивохин (слева)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Действующий гендиректор «Теплоэнерго» Илья Халтурин в июле был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, связанного с тем, что дочерней компании общества без конкурса передали корректировать проектно-сметную документацию после расторжения договора с частным подрядчиком. Следствие полагает, что за счет этого бюджету был нанесен ущерб на сумму порядка 8 млн руб. Илья Халтурин это отрицает. По версии его защиты никакого ущерба «Теплоэнерго», как заказчику проекта не нанесено, и руководство действовало в рамках своих полномочий, стараясь успеть с выполнением работ по модернизации Нагорной теплоцентрали.

Для назначения нового гендиректора «Теплоэнерго» сначала с этой должности должен быть уволен арестованный Илья Халтурин. Он может сложить полномочия либо по собственному желанию, либо по решению акционера «Теплоэнерго» – Нижнего Новгорода в лице городской администрации. Пока это кадровое решение не состоялось. Однако оно может готовиться, тем более что, по словам собеседников, истек срок электронно-цифровой подписи господина Халтурина, как единоличного исполнительного органа «Теплоэнерго». Отсутствие гендиректора с действующей ЭЦП может создать серьезные управленческие проблемы в стратегически важной для города компании при подготовке к отопительному сезону.

Иван Сергеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...