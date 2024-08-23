Промышленная инфляция в Нижегородской области составила 6,6%

Индекс цен производителей товаров и услуг в Нижегородской области в июле составил 106,6% к началу года, к июню — 101,7%. В июле 2023 года показатель за семь месяцев составлял 103,2% следует из материалов Нижегородстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Цены в основных для региона обрабатывающих производствах увеличились на 6,6%. Максимальный показатель 148% зафиксирован в производстве нефтепродуктов, транспортных средств (116%) и текстильных изделий (114,5%).

Индекс промышленного производства в Нижегородской области по итогам первого полугодия составил 105,3%, в обрабатывающих производствах — 105,2%.

Владимир Зубарев