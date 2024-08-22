Экологичный выхлоп

Комитет по транспорту законодательного собрания и правительство Нижегородской области рекомендовали к принятию во втором чтении поправку авторства депутата Евгения Бабаева к региональному закону «Об автомобильных дорогах», которая дает право временно ограничивать или запрещать движение старых грузовиков и крупногабаритной техники низких экологических классов. Воздержавшиеся от голосования депутаты опасаются, что реализация этой нормы может повредить бизнесу и отечественному автопрому. Принятие изменений откладывалось два года, ранее депутаты считали их несвоевременными в условиях СВО. На обсуждение заксобрания документ будет вынесен 29 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Комитет по транспорту заксобрания рекомендовал принять во втором чтении экологическую поправку депутата Евгения Бабаева к закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской области». Она гласит, что временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по нижегородским дорогам возможно в «целях сокращения негативного влияния» выхлопных газов на окружающую среду. По мнению инициатора, в города нижегородской агломерации не должны въезжать старые «КамАЗы» и грузовики старше 20 лет, которые своими выхлопами серьезно загрязняют атмосферу. Такая техника используется на стройках и в сельхозпредприятиях.

Окончательное принятие поправки откладывалось с конца 2021 года: депутаты ее одобрили только в первом чтении и долго не могли принять какого-либо решения по внесенному законопроекту. В прошлом году транспортный комитет отложил поправку Бабаева как несвоевременную, отмечая, что после начала СВО экономические условия в России резко изменились, а экологические стандарты для отечественного автопрома были понижены.

Однако на вчерашнем заседании председатель комитета Владимир Солдатенков сообщил, что у правительства Нижегородской области нет замечаний к этой поправке и после ее принятия власти должны разработать положение, как работать по новому закону.

Депутат Евгений Бабаев добавил, что региональные власти проводят масштабную реформу общественного транспорта, закупая новые трамваи и электробусы, но эти усилия могут быть нивелированы старыми чадящими грузовиками, вредящими здоровью жителей. «Последнее слово будет за муниципалитетами: каждый из них будет отдельно решать насчет времени ограничений», — добавил автор поправки. Господин Солдатенков добавил, что вводить их надо очень аккуратно и начинать с исторического центра Нижнего Новгорода и туристических мест, создавая систему учета всех транспортных средств.

Четверо членов комитета рекомендовали заксобранию Нижегородской области на заседании 29 августа принять ограничительную поправку к закону об автодорогах.

Еще двое депутатов воздержались от голосования. Как сообщил один из них, лидер фракции «Новые люди» Рустам Досаев, он не понимает, как будут фиксироваться грузовики с низким экологическим классом и в целом администрироваться ограничения их проезда.

«Явно возникнет дополнительная нагрузка на сотрудников ГИБДД. А как быть со служебным спецтранспортом, вроде пожарных машин, или с теми же лесовозами и сельхозтехникой, которые даже близко к стандарту “Евро-5” не подошли? Под действие закона попадают даже наши “ГАЗели” массой до 3,5 т. Я не знаю ни одного отечественного завода, который производит автомобили с высоким экологическим стандартом по выхлопам. Получается, в этом плане мы даем преимущества конкурентам из иностранного автопрома. Закон я считаю неоднозначным и боюсь, что в непростое экономическое время он может навредить в том числе нашему автопрому, а не только бизнесу, использующему старые грузовики», — опасается депутат Досаев.

По статистическим данным комитета, в Нижегородской области зарегистрировано 78 тыс. грузовиков категории N1 (массой не более 3,5 т). Из них около 11 % имеют экологический класс «Евро-2» и ниже. Еще почти у 30% таких авто экологический класс не установлен. Из 29,7 тыс. грузовиков N2 (до 12 т) экологический класс не установлен у 48% парка и еще у 15% он «Евро-2» и ниже. Что касается категории N3 (грузовики массой свыше 12 т), таких машин на учете в регионе более 35 тыс. Однако почти у трети не установлен экологический класс, а 11% большегрузов имеют второй экологический класс и ниже.

Администрировать движение низкоэкологичных грузовиков в городах возможно с помощью системы автоматической фотовидеофиксации, но для этого придется создавать отдельную базу данных по старой технике. Председатель комитета Владимир Солдатенков отметил, что в случае введения ограничений для ее движения по муниципальным и региональным дорогам должны быть альтернативные пути.

«Надо начитать поэтапно и с позиции экологии», — добавил депутат.

Иван Сергеев