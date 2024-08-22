Холдинг «Русское поле» запустил зерносушильный комплекс за 250 млн рублей

Нижегородский агрохолдинг «Русское поле» инвестировал 250 млн руб. в строительство и запуск зерносушильного комплекса на базе Павловской птицефабрики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам руководителя холдинга Антона Романова, комплекс позволит проводить сортировку и сушку пшеницы, гороха, рапса. Мощность нового комплекса составит 50 т в час.

При его создании использовано только российское оборудование. Партнером «Русского поля» при запуске комплекса стала компания Koblik Group.

Андрей Репин