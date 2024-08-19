Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал в Набережные Челны с рабочей поездкой. В Челнах глава республики провел совещание, где мэр города Наиль Магдеев и генеральный директор «КамАЗ» Сергей Когогин доложили о планах празднования 400-летия города и 50-летия выпуска первой машины КамАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рустам Минниханов провел совещание по празднованию 400-летия Челнов. Фото: Пресс-служба раиса Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по празднованию 400-летия Челнов. Фото: Пресс-служба раиса Татарстана Следующая фотография 1 / 2 Рустам Минниханов провел совещание по празднованию 400-летия Челнов. Фото: Пресс-служба раиса Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по празднованию 400-летия Челнов. Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

В рамках рабочей поездки Рустам Минниханов также посетил ряд промышленных площадок, предприятие по производству автокомпонентов «Технотрон», предприятие по производству кондитерских изделий «Дарлетто», спортивную школу «Олимпийский», в которой идут ремонтные работы. Спортшкола рассчитана на 1,5 тыс. учащихся. Промышленные площадки также осмотрел заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов.

Диана Соловьёва

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