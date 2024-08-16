Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о курорте в Мексике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexandre Meneghini / AP Фото: Alexandre Meneghini / AP

Мексиканский курорт Мансанильо сегодня. Местные гиды наверняка расскажут вам, что первооткрывателями Америки были не испанцы и даже не викинги — еще задолго до Колумба на тихоокеанское побережье континента высаживались китайские мореплаватели. И Мансанильо был одним из древних портов, где купцы из Поднебесной вели мирную, в отличие от испанцев, торговлю с индейцами. Действительно, такая версия есть, хотя критиков у нее более чем достаточно.

Во времена нынешние Мансанильо не только крупный порт, но и одно из самых популярных туристических направлений в Мексике. Как-то удачно здесь все сложилось: и пляжи с отелями, и природа с вулканами (один из них, представьте, действующий), а также древние достопримечательности, колоритная кухня, лучшая в мире ловля рыбы-парусника и даже своя загадочная фишка имеется — зеленая вспышка. Это редкое оптическое явление: на восходе или закате солнца на горизонте рядом со светилом происходит резкий всплеск яркого зеленого света. Длится это мгновение, но в памяти остается надолго. Не стоит вдаваться в научный анализ явления. Легенды и предания, связанные с ним, гораздо интереснее.

Помимо пляжных и морских развлечений, насыщенной ночной жизни — баров и дискотек — здесь пользуется спросом сафари на внедорожниках по живописным окрестностям. Если у вас мечта прыгнуть с парашютом, сделайте это тоже в Мансанильо. Говорят, местные пейзажи с высоты птичьего полета так хороши, что прыгать не особо и страшно. А когда устанете от активностей, сходите в археологический музей. Здесь около 2 тыс. уникальных экспонатов, включая подземелье с интерпретацией захоронения индейского вождя в натуральную величину.

Что касается еды, конечно, морепродукты, настоящее царство всевозможных моллюсков. И тот улов, что вы добудете на рыбалке, тоже приготовят изумительно вкусно. Попробуйте местный «специалитет» — Туба — это кокосовое вино с арахисом. И не слишком налегайте на мескаль и текилу. Есть предание, что ту самую зеленую вспышку изрыгает не дракон даже, а зеленый змий.