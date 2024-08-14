Мир просит энергии

В мире стремительно растет потребление электроэнергии: глобальный спрос по итогам текущего года может вырасти на 4%, что станет самым высоким показателем за последние годы. Причины: жара, строительство дата-центров и электрификация многих отраслей. «Ъ-Review» разбирался, как и почему будет расти энергопотребление в мире и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Темпы роста потребления электроэнергии выходят на рекордные уровни. Глобальный спрос по итогам текущего года может вырасти на 4%, превысив 29 трлн кВт•ч, говорится в полугодовом отчете Международного энергетического агентства (МЭА). По оценкам агентства, в 2025 году спрос вновь увеличится на 4%, до 30,27 трлн кВт•ч. Такие темпы роста станут максимальными показателями с 2007 года без учета всплеска потребления после провального ковидного 2020 года.

Где растет спрос

Скачок потребления электроэнергии фиксируется во многих странах и регионах. Например, в Китае в 2024 году, по прогнозам МЭА, спрос увеличится на 6,5%. Основные драйверы потребления в республике — развитие сферы услуг, строительство сетей 5G, развитие энергоемкой промышленности, в частности производств солнечных панелей, электромобилей, аккумуляторов и компонентов для них. Индия, самая быстрорастущая экономика в мире, может увеличить потребление электроэнергии на 8% по итогам текущего года, пишут эксперты агентства. Такая положительная динамика происходит из-за роста ВВП и интенсивной работы кондиционеров на фоне более длительных периодов жары. В Африке, судя по докладу МЭА, увеличение спроса за текущий год составит 4%, а в следующем году — почти 5%. Основные потребители на континенте — Южная Африка, Египет и Алжир.

Положительную динамику спроса в текущем году продемонстрируют и западные страны, полагают в МЭА. Например, в США, где в 2023 году потребление падало на 1,6% на фоне мягкой погоды, по итогам текущего года произойдет существенный рост сразу на 3%. В 2025 году аналитики ожидают увеличения показателя на 1,9%. В США положительная динамика связана с более интенсивной жарой и расширением энергоемких дата-центров, в том числе ферм по добыче криптовалюты. Американские аналитики полагают, что дата-центры к 2030 году будут потреблять от 4% до 10% от всей выработки в США.

В ЕС после двухлетнего падения энергоспроса МЭА ожидает его увеличения на 1,7% по итогам 2024 года и на 2,6% по итогам 2025-го. Такие изменения свидетельствуют о восстановлении европейской экономики, считают эксперты. Аналитики МЭА также отмечают, что на отрасль электроэнергетики положительно повлияла стабилизация цен на газ, который по-прежнему занимает значимую долю в выработке электроэнергии (17% в 2023 году).

Как вырастет спрос в России

В России в этом году также отмечается всплеск потребления электроэнергии, судя по заявлениям регуляторов. По данным Минэнерго на 15 июля, спрос с начала года увеличился на 4,2%. «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) сообщал, что за 21 день июля температурные рекорды привели к росту спроса на 7,3% год к году. Из-за жары население и бизнес стали использовать кондиционеры, что привело к росту нагрузки на энергосистему. Рост спроса и частые аварии на ТЭС в энергосистеме юга привели к дефициту энергомощности, из-за чего диспетчерам приходилось отключать от электроснабжения потребителей.

Замгендиректора ИПЕМ Александр Григорьев считает, что в 2024 году электропотребление в России увеличится в пределах 3,5–4%, а в 2025 году показатель может вырасти на 2,5–3%. Так, на юге положительная динамика потребления будет связана со стабильным демографическим и экономическим ростом. В Сибири энергоспрос будет возрастать по мере развития Восточного полигона ОАО РЖД, а также в связи с реализацией крупных промышленных проектов, включая комбинаты «Сухой Лог» и «Озерное», и с выходом на проектную мощность Тайшетского алюминиевого завода и Удоканского ГОКа. В Сибири также продолжается развитие энергоемких ферм по добыче криптовалюты, отмечает Александр Григорьев.

Еще один регион с высокими темпами роста спроса — Дальний Восток, где увеличивается добыча угля, нефти и газа, отмечает Александр Григорьев. В дальневосточном регионе также развивается промышленность: ожидается выход на проектную мощность Амурского газоперерабатывающего завода, там строится Амурский газохимический комплекс, развивается Малмыжское месторождение меди, перечисляет он.

Перспективы экспорта

Рост спроса на электроэнергию в ряде регионов мира может принести пользу России, считают опрошенные «Ъ» аналитики. Например, эксперты советуют российскому бизнесу присмотреться к ситуации в Африке. Екатерина Артеменкова из Kept считает, что рост энергоспроса в Африке в первую очередь связан с ростом численности населения. По разным оценкам, почти четверть людей на Земле будет проживать в Африке к 2060 году. При этом ряд стран континента имеют низкий уровень электрификации и критическую зависимость от древесины и древесного угля, подчеркивает аналитик.

Екатерина Артеменкова полагает, что фокус российских коммерческих интересов может лежать в плоскости кластерного продления цепочек поставок и создании производств высокого передела непосредственно в Африке, в том числе в области АПК, машиностроения, обрабатывающем производстве второго-третьего передела. Это позволит стимулировать устойчивый спрос дружественных рынков на традиционные продукты российского экспорта в ТЭК, металлургии, химии в регионе на десятки лет вперед, считает Екатерина Артеменкова.

Россия также имеет электросвязи с Китаем: с территории Дальнего Востока в республику идут три линии — на 500 кВ, 110 кВ и 220 кВ. Но Россия вряд ли сможет воспользоваться ростом спроса у восточного соседа и расширить свои экспортные возможности, предупреждает директор аналитического направления центра «Энерджинет» Игорь Чаусов. Ограничивающий фактор — дефицит генерирующих мощностей на Дальнем Востоке, поясняет он. Инвестиционные энергетические проекты, которые запускаются сегодня, направлены на обеспечение энергией российской экономики и их не хватит для экспорта, считает эксперт. Кроме того, эти мощности будут введены тогда, когда Китай уже сам закроет свои потребности за счет быстрого прироста генерации. Снижение экспорта электроэнергии из РФ в Китай происходит уже не первый год. Так, в 2022 году РФ экспортировала в КНР рекордные 4,7 млрд кВт•ч, но затем в 2023 году снизила поставки до 3 млрд кВт•ч, а в текущем году показатель может составить лишь около 1 млрд кВт•ч.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Полина Смертина