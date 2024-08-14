Депутаты вновь предложили не наказывать водителей без прав и СТС

Думская фракция «Новых людей» (депутаты Владислав Даванков, Антон Ткачев и т. д.) внесла в Госдуму законопроект, исключающий применение 500-рублевого штрафа и эвакуацию автомобиля на штрафстоянку, в случае если водитель забыл права и свидетельство о регистрации (СТС). Вместо "бумажного" удостоверения он может предъявить инспектору документы в электронном виде — специальный QR-код в приложении «Госуслуги Авто», где хранятся электронные версии удостоверения и СТС. По данным Минцифры на июль 2024 года, приложение установлено у 8,5 млн пользователей.

Это уже третья версия законопроекта от «Новых людей». Первая редакция, как рассказывал “Ъ”, была направлена в правительство в июне 2023 года. Тогда кабмин сделал замечание, что у сотрудников ГИБДД в отдаленных местностях может не быть доступа к интернету. Во второй версии «Новые люди» уточнили: если у инспектора по каким-то причинам нет доступа к интернету, штрафовать за отсутствие документов можно. Эвакуацию в этом случае тоже можно применять, следует из текста поправок. В этом случае привлечение гражданина к ответственности ставится в зависимость от такого фактора, как доступ инспектора к сети, что противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом, указало на это правительство. Вице-премьер Дмитрий Григоренко также отметил, что законопроект де-факто запретит инспекторам отправлять на штрафстоянку автомобили с иностранными номерами и временно ввезенные в Россию (поскольку у них нет регистрационных документов), что «не будет способствовать целям пресечения административных правонарушений».

В ответ «Новые люди» вписали в проект новое уточнение: если у водителя иностранной (или временно ввезенной) машины нет регистрационных документов, то может применяться предупреждение или штраф 500 руб., если нет электронной копии документа, то машина увозится на штрафстоянку. В материалах к поступившим поправкам депутаты отмечают, что потребуются также изменения в ПДД — из п. 2.1.1 нужно исключить обязанность водителей иметь при себе и передавать для проверки инспектору водительское удостоверение.

Иван Тяжлов