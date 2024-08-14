Владимир Путин определил тройку кандидатов на пост главы ХМАО

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) три кандидатуры на должность руководителя региона, сообщили в окружном парламенте. В число номинантов вошли врио губернатора Руслан Кухарук, предложенный «Единой Россией», а также лидеры партийных фракций думы Алексей Савинцев (КПРФ) и Михаил Сердюк («Справедливая Россия — За правду»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, с 2014 года главу ХМАО избирают не на прямых выборах, а через окружной парламент. При этом процедура несколько отличается от порядка, принятого в остальных регионах, где проходят непрямые выборы. Сначала каждая фракция, представленная в думе ХМАО, предлагает до трех кандидатур губернатору Тюменской области (автономный округ входит в ее состав, но при этом является отдельным субъектом РФ), а тот, в свою очередь, представляет главе государства пятерку лучших. После этого президент вносит в окружную думу три кандидатуры, из которых депутаты в Единый день голосования (в 2024 году это 8 сентября) выбирают нового губернатора. В остальных регионах с непрямыми выборами партии, представленные в Госдуме и местном заксобрании, предлагают своих кандидатов напрямую президенту, который затем выносит на голосование депутатов три отобранные им кандидатуры.

Интересно, что в 2020 году Алексей Савинцев и Михаил Сердюк уже выдвигались Владимиром Путиным для участия в выборах главы ХМАО вместе с тогдашним губернатором-единороссом Натальей Комаровой. За нее в итоге проголосовало 29 депутатов, за господина Савинцева — трое, а за господина Сердюка — один.

8 сентября непрямые выборы главы также пройдут в Ингушетии, а чуть позже, но не позднее 23 октября,— в Крыму и Кабардино-Балкарии (там сначала будут избраны новые составы парламентов). «Единая Россия» предложила президенту кандидатуры действующих руководителей Махмуд-Али Калиматова, Сергея Аксенова и Казбека Кокова соответственно. Остальные партии своих номинантов не анонсировали.

В парламентах Крыма и КБР сообщили “Ъ”, что Владимир Путин пока не вносил на рассмотрение депутатов тройки кандидатов. В Народном собрании Ингушетии не смогли оперативно ответить на этот вопрос.

Андрей Прах; Александра Ларинцева, Пятигорск; Александр Дремлюгин, Симферополь