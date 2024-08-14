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Коммерсантъ FM
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«Русские» бегут

Националиста Поткина заочно арестовали для международного розыска

Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы вынес постановление о заочном аресте для международного розыска Александра Поткина (Белова), бывшего сопредседателя признанного экстремистским и запрещенного в РФ «Этнополитического объединения "Русские"». Господин Поткин обвиняется СКР в отмывании похищенного. Данный эпизод связан с делом 2015 года, когда националист пытался сменить собственников компаний, владевших земельными участками в Домодедовском районе Подмосковья, приобретенными на средства, выведенные из казахстанского БТА-банка. Адвокат возражал против ареста, утверждая, что срок давности по делу уже истек, а факт того, что его подзащитный скрылся, не доказан.

Сейчас Александра Поткина, осужденного в 2016 году, арестовали только заочно

Сейчас Александра Поткина, осужденного в 2016 году, арестовали только заочно

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Сейчас Александра Поткина, осужденного в 2016 году, арестовали только заочно

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Адвокат господина Поткина Игорь Поповский рассказал “Ъ”, что рассмотрение в суде ходатайства представителя следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы прошло довольно формально. Поводом к подаче заявления стал эпизод из уголовного дела 2015 года, в рамках которого Александра Поткина судили за разжигание межнациональной розни, организацию экстремистского сообщества и отмывание денег, похищенных у вкладчиков казахстанского БТА-банка (ст. 282, 280.1 и ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Последнее обвинение было связано с тем, что господин Поткин в начале 2000-х годов активно сотрудничал с тогдашним совладельцем БТА-банка, казахстанским оппозиционером Мухтаром Аблязовым, которого на родине обвинили в хищении у вкладчиков банка $5 млрд.

В свою очередь, господин Поткин, по версии следствия, занимался управлением и легализацией части имущества, выведенного Мухтаром Аблязовым в Россию.

В частности, на похищенные средства он приобрел в Домодедовском районе Подмосковья несколько крупных земельных участков, которые были записаны на подконтрольные ему ЗАО «Центральная девелоперская компания» и ООО «Инвестхолдингстрой».

А когда господина Аблязова привлекли на родине к уголовной ответственности (сам финансист к тому времени покинул Казахстан), Александр Поткин попытался сменить собственника земель в Домодедово, после того как на них был наложен арест. Для этого он попытался добиться банкротства компаний-собственников и перевода их активов подконтрольным ему же ЗАО «Мичиган» и ряду других компаний. Это следствие и посчитало отмыванием похищенного.

Приговор по уголовному делу националисту был оглашен в августе 2016 года. Тогда Александр Поткин был признан Мещанским райсудом Москвы виновным по всем пунктам обвинения и осужден на семь с половиной лет заключения. Правда, впоследствии ст. 282 УК РФ была частично декриминализирована, и националист вышел на свободу раньше назначенного срока.

Однако следствие выяснило, что кроме указанных в первом деле эпизодов фигурант пытался «легализовать» еще один земельный участок в Домодедово, что и стало поводом для его нового уголовного преследования.

Брать под стражу господина Поткина следствие не стало, ограничившись в его отношении подпиской о невыезде.

По версии следствия, нарушив ее, в начале 2022 года господин Поткин выехал в Минск, где приобрел авиабилет в Стамбул, однако воспользовался он ими или нет, осталось неясным.

При этом следователь, обосновывая ходатайство о заочном аресте, сообщил, что обвинение Александру Поткину было предъявлено заочно в январе 2024 года, после чего он сразу был объявлен в федеральный розыск, а в марте — уже и международный. Для осуществления последнего и требуется санкция суда.

Адвокат Поповский возражал против удовлетворения заявления следствия, утверждая, что оно неверно квалифицировало действия его подзащитного.

Из-за этого, отмечал защитник, суды, в которые направлялось дело об отмывании, уже дважды возвращали его в прокуратуру «на доработку», поскольку не имели возможности вынести приговор.

Так, в последнем решении суда, вернувшего дело надзору в декабре 2019 года, указывалось, что «факт приобретения данных земельных участков на похищенные у АО "БТА-банк" денежные средства не свидетельствует, что земельные участки приобретены преступным путем». Преступным же путем были получены средства, именно они, а не участки отмывались, утверждал защитник.

Кроме того, адвокат пытался опровергнуть довод о том, что Александр Поткин скрылся на том основании, что подзащитного никто не искал.

«Следователь послал по адресу Александра в Москве два вызова, подождал несколько дней и сразу объявил его в розыск,— пояснял защитник.— Однако никто не проверял истинное местонахождение обвиняемого». А главное, отметил адвокат, никто не выяснил, действительно ли его подзащитный сбежал.

«Следствие могло бы с 2022 года не раз послать запрос в Белоруссию, чтобы узнать, вылетел ли Александр Поткин в Стамбул или нет, но этим вопросом никто не озаботился»,— возмутился господин Поповский. А это, по мнению защитника, имеет принципиальное значение, поскольку срок давности по уголовному делу о предполагаемом преступлении 2012 года истек в 2022 году. И если факт побега обвиняемого от следствия не установлен, значит, и к уголовной ответственности он привлечен незаконно, так как дело устарело.

Почему прокуратура не согласилась со смягчением приговора Александру Поткину

Впрочем, версия защиты не произвела на судью никакого впечатления. Она вынесла постановление о заочном аресте господина Поткина на два месяца с момента его задержания в России или выдачи из-за границы. Экстрадиция ему, очевидно, не грозит, так как он проходит сообщником Мухтара Аблязова, в выдаче которого Франция в свое время отказала как России, так и Казахстану, признав его уголовное преследование политически мотивированным.

Алексей Соковнин

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