Главные новости за 12 августа. Сочи

В Сочи готовы 193 образовательных учреждения. В этом учебном году в школьной программе появятся новые предметы: основы безопасности и защиты Родины и семьеведение.

В Сочи катер наехал на плавающую в море девочку-подростка. Возбуждено уголовное дело.

Двух новых вице-мэров назначили в Сочи. Первым заместителем главы города стал Сергей Коновалов.

За продажу алкоголя сочинскому предпринимателю грозит штраф до 300 тыс. рублей. В магазине отпускал спиртные напитки после 23:00.

С начала года с учета сняли 133 транспортных средства. Автомобили не соответствовали нормам уровня шума.

За выращивание конопли в ванной комнате правоохранительные органы задержали жителя Кудепсты. В ходе обыска также удалось обнаружить около 100 граммов марихуаны.

В Сочи представили проекты благоустройства 16 общественных территорий. Этапы подготовки находятся на контроле мэрии.

Семерым нудистам в Сочи грозит штраф за нарушение общественного порядка.

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