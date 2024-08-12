Главные новости за 12 августа. Сочи
В Сочи готовы 193 образовательных учреждения. В этом учебном году в школьной программе появятся новые предметы: основы безопасности и защиты Родины и семьеведение.
В Сочи катер наехал на плавающую в море девочку-подростка. Возбуждено уголовное дело.
Двух новых вице-мэров назначили в Сочи. Первым заместителем главы города стал Сергей Коновалов.
За продажу алкоголя сочинскому предпринимателю грозит штраф до 300 тыс. рублей. В магазине отпускал спиртные напитки после 23:00.
С начала года с учета сняли 133 транспортных средства. Автомобили не соответствовали нормам уровня шума.
За выращивание конопли в ванной комнате правоохранительные органы задержали жителя Кудепсты. В ходе обыска также удалось обнаружить около 100 граммов марихуаны.
В Сочи представили проекты благоустройства 16 общественных территорий. Этапы подготовки находятся на контроле мэрии.
Семерым нудистам в Сочи грозит штраф за нарушение общественного порядка.
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