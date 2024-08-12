Сочинскому предпринимателю грозит штраф до 300 тысяч рублей за продажу алкоголя

В ходе ночного рейда в Центральном районе Сочи сотрудники мэрии и полиции выявили случаи продажи спиртного с нарушением временных ограничений. Владельцу магазина грозит штраф до 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В рамках ночного мониторинга, проведенного в Центральном районе Сочи, сотрудники мэрии и УВД посетили несколько круглосуточных магазинов, которые продают алкоголь. В одном из них, расположенном на улице Красноармейской, зафиксировали факт продажи спиртных напитков после установленного времени. Сейчас юридическому лицу грозит штраф.

Ранее уточнялось, что в Сочи действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00, который не распространяется на кафе и рестораны. Продавать спиртные напитки разрешено только покупателям, достигшим 18 лет.

С начала года в городе провели около 20 рейдов по проверке соблюдения правил торговли алкоголем. Особое внимание уделяется пресечению незаконной продажи спиртного без соответствующих документов. С начала летнего сезона выявили 23 случая нарушений, а из незаконного оборота изъяли почти 10 тыс. литров спиртосодержащей продукции.

Мария Удовик

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