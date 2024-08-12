К новому учебному году готовы 193 образовательных учреждения Сочи

В Сочи 193 образовательных учреждения прошли проверку межведомственной комиссии и признаны полностью готовыми. В рамках подготовки провели масштабные ремонты, закупили новое оборудование, а также внедрили новшества в образовательный процесс, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году по поручению главы государства всех школьников из многодетных семей обеспечат бесплатным питанием. Такая инициатива затронет около 5,3 тыс. детей. В образовательный процесс для старшеклассников введут новые предметы: основы безопасности и защиты Родины и семьеведение. В школах также возобновят такой предмет, как труд.

Мария Удовик

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