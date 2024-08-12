После наезда катера на подростка в Сочи возбудили уголовное дело

На Кубани возбудили уголовное дело после инцидента в акватории Черного моря, где судоводитель катера совершил наезд на купающуюся девочку. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инцидент произошел в воскресенье, 11 августа, в поселке Лоо Сочи, когда судоводитель катера допустил наезд на 17-летнюю девушку. Пострадавшую с различными резаными травмами доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств инцидента. Также проводят комплекс следственных действий, направленных на установление причин нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которые привели к происшествию.

Мария Удовик

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