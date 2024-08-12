Из-за шумного выхлопа в Сочи сняли с учета 133 автомобиля

С начала 2024 года в Сочи сняли с учета 133 транспортных средства за превышение допустимого уровня шума выхлопной системы. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

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Сотрудники ГАИ Сочи провели рейдовое мероприятие, нацеленное на выявление транспортных средств с нештатными выхлопными системами, которые создают чрезмерный шум. За прошедший период 2024 года в результате таких проверок сняли с государственного учета более 100 автомобилей, которые не соответствуют нормам уровня шума.

В ходе последнего рейда с помощью специального оборудования «Шумомер» инспекторы выявили шесть транспортных средств, которые превышали допустимый уровень шума. В отношении нарушителей составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (эксплуатация автомобилей с неисправностями, которые запрещают их использование). Проекты решений о прекращении регистрационного учета этих транспортных средств уже направили в УГИБДД Краснодарского края.

Мария Удовик

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