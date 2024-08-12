В Сочи представили проект благоустройства 16 общественных территорий

На заседании Градостроительного совета в Сочи представили концепции благоустройства 16 общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Эксперты обсудили варианты содержания и функционального зонирования локаций. Для будущего обновления определили участки на улицах: Цветной бульвар, Конституции СССР, Интернациональная, Лесная, Нагуляна, Батумское шоссе. Также планируют благоустроить сквер «Бытха» и парк на набережной реки Мзымты.

«Градостроительный совет — это эффективная дискуссионная площадка, которая дает возможность генерировать оптимальные решения для развития городских пространств. Вместе создаем банк проектов для будущего благоустройства. Инструментов для воплощения достаточно: это муниципальные программы, краевая и федеральная поддержка»,— отметил глава Сочи Андрей Прошунин.

Этапы подготовки и реализации проектов находятся на контроле мэрии, депутатского корпуса и Градсовета.

Нурий Бзасежев

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