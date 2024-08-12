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Коммерсантъ FM
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С Беспределом поступили по закону

Пожизненно осужденный член банды «Цапки» не мог претендовать на участие в СВО

Владимир Алексеев (Беспредел), осужденный на пожизненное заключение за преступления в составе банды Сергея Цапка, продолжает отбывать наказание в колонии особого режима «Торбеево» в Мордовии. В начале прошлого года «цапковский» рассказывал о просьбе зачислить его в ЧВК «Вагнер» для отправки в зону СВО, однако ему было отказано. На тот момент порядок освобождения заключенных не был регламентирован, сейчас Владимир Алексеев не может претендовать на освобождение даже по формальным признакам: приказом Минобороны, Минюста и МВД России от 27 июля 2023 года заключение контракта с пожизненно осужденными запрещено.

Владимир Алексеев (Беспредел)

Владимир Алексеев (Беспредел)

Фото: Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО, Коммерсантъ

Владимир Алексеев (Беспредел)

Фото: Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО, Коммерсантъ

«Ъ» стали известны подробности ситуации с осужденным на пожизненное заключение участником банды «Цапки» Владимиром Алексеевым (Беспределом) — информация Telegram-каналов о его недавнем заявлении об отправке в зону СВО и о переводе осужденного в колонию «Черный дельфин» (Оренбургская область) из ростовского следственного изолятора не соответствует действительности, сообщил адвокат Павел Смирнов, представлявший интересы этого осужденного.

Господин Смирнов рассказал «Ъ», что его подзащитный продолжает отбывать наказание в ФКУ ИК-6 («Торбеево») — колонии особого режима для пожизненно осужденных в Мордовии. «С начала 2024 года Алексеев из колонии в Мордовии никуда не доставлялся, ни в каких следственных действиях или судебных процессах не участвовал»,— уточнил адвокат.

Что касается возможных заявлений осужденного «цапковского» о помиловании или досрочном освобождении с направлением в зону СВО, то адвокат Смирнов пояснил, что ему ничего не известно о таких действиях Владимира Алексеева.

Об участии осужденных «цапковских» в боевых действиях в зоне СВО «Ъ» стало достоверно известно в марте. Вячеслав Рябцев и Андрей Быков, каждый из которых был осужден на 20 лет колонии строгого режима за совершение преступлений в составе банды «Цапки», вышли из мест лишения свободы досрочно. Вячеслав Рябцев воевал в составе ЧВК «Вагнер» и по истечении полугодового срока вернулся из зоны боевых действий. Андрей Быков заключил годовой контракт с Министерством обороны РФ в сентябре 2023 года, получил ранение, находился на лечении в госпитале в Донецке.

Как двое участников банды «Цапки» получили помилование

Что касается Владимира Алексеева, то в марте 2023 года его допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении жителя станицы Кущевской Александра Исюка. Александр Исюк обвинял в соучастии в банде «Цапки» и в вымогательстве Наталью Стришнюю, бывшую жену одного из лидеров группировки — Вячеслава Цеповяза. Уголовное преследование Натальи Стришней было прекращено, а Александр Исюк стал фигурантом дела о мошенничестве и лжесвидетельстве. Для допроса в Ростов в качестве очевидца деятельности банды из Мордовии был доставлен Владимир Алексеев, который помимо прочего заявил на процессе, что просил зачислить его в ряды ЧВК «Вагнер» и отправить в зону СВО, но ему было отказано.

В тот период, когда шла активная деятельность ЧВК в колониях, не существовало регламента зачисления осужденных в ряды компании, лидер «Вагнера» Евгений Пригожин заявлял, что ЧВК не имеет дела с педофилами и осужденными по террористическим статьям, о пожизненно осужденных речь не шла.

Затем Минобороны, Минюст и МВД России совместным приказом от 27 июля 2023 года запретили заключение контракта с пожизненно осужденными. Таким образом, Владимир Алексеев не может претендовать на освобождение.

Анна Перова, Краснодар

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