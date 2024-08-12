Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Маятник миграции сократил ход

Работники из Подмосковья стали реже приезжать в столицу

Объем маятниковой (то есть ежедневной) трудовой миграции между Москвой и Московской областью за последние годы снизился, несмотря на рост населения этих субъектов РФ. Это следует из совместного исследования демографов МГУ и РЭУ имени Плеханова, проведенного с использованием данных операторов сотовой связи. Если в середине 2010-х годов на работу в столицу из Подмосковья, а также в обратном направлении ежедневно приезжало примерно 1,7 млн человек, то в этом году показатель сократился до 1,4 млн. Это может быть результатом роста популярности удаленной работы, а также сокращения трудовой миграции из-за рубежа.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Несмотря на активное развитие транспортной сети в Москве и в Подмосковье, маятниковая миграция в столицу снижается, фиксирует группа демографов из МГУ и Российского экономического университета имени Плеханова в исследовании «Пространственно-временные особенности маятниковых миграций в Московском регионе».

Маятниковая миграция — это ежедневные поездки на работу из одного населенного пункта в другой. Москва, являясь центром притяжения для «обычной» трудовой миграции россиян и граждан ближнего зарубежья, порождает и заметную маятниковую миграцию. Она только частично учитывается Росстатом, и для ее подсчета используются в том числе данные о перемещении абонентов сотовой связи. При этом учитывается наличие абонентов с несколькими сим-картами, с планшетами и иными подобными устройствами. На основе анализа сведений о местах проживания и работы по длительности пребывания из выборки также исключаются те, кто находится в столице проездом.

Первые оценки маятниковой миграции на основе таких данных названная группа исследователей представила в 2015 году. Тогда на работу в столицу из Подмосковья ежедневно приезжало примерно 1,3 млн человек. Еще 0,4 млн отправлялись работать из Москвы в область.

В 2024 году поток работников из области в столицу уменьшился до 1,1 млн человек, в обратную сторону — до 0,3 млн человек.

При этом, отмечают исследователи, население Москвы за этот период выросло с 12,2 млн до 13,1 млн человек, Московской области — с 7,3 млн до 8,6 млн человек. Кроме того, заметно выросли возможности и удобство наземного транспорта, расширилась сеть автомобильных дорог, связывающих столицу и Подмосковье.

Наиболее интенсивная концентрация маятниковой миграции в Москву и обратно — из районов Подмосковья, прилегающих к МКАД (60% от общего числа таких «мигрантов»). На расстоянии в 50 км от Москвы живут 20% приезжающих в нее на работу. Далее показатель снижается на 0,1 процентного пункта с каждым километром удаления от столицы и падает практически до нуля при расстоянии в 150 км от нее. Исходя из данных о пользователях сотовой связи, около четверти всех приезжающих в Москву из области направляются в центр города, остальные — на предприятия, расположенные около основных транспортных магистралей.

Как отмечают авторы исследования, зафиксированный ими спад объема маятниковой миграции может быть результатом роста числа жителей агломерации, работающих удаленно.

Удаленная занятость действительно выросла в 2020–2021 годах из-за пандемии (по оценкам Минтруда — с нескольких сотен тысяч до 3 млн человек по всей стране). Удаленка распространилась в большей степени в крупных городах — по данным ВЦИОМа, в Москве, Санкт-Петербурге и в городах-миллионниках опыт работы из дома после 2022 года есть у 36–38% сотрудников, что примерно в два раза выше, чем в сельской местности и в небольших населенных пунктах (17–20%).

Удаленная занятость могла привести к сокращению числа маятниковых мигрантов, соглашается ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская. «В то же время свою роль могло сыграть и уменьшение трудовой миграции из-за рубежа после 2020 года — Москва "импортировала" значительное число иностранных работников, при этом большинство из них из-за дороговизны жилья в столице жили в Подмосковье»,— отмечает эксперт. По ее оценке, общее число работавших в РФ иностранцев в 2023 году вряд ли превышало 3,5 млн человек (одновременно находившихся в стране) — до пандемии их было 4,5 млн человек.

По оценкам ЦМАКП, к 2035 году в РФ будет не хватать почти 4 млн «синих воротничков»

Партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов считает, что дальнейшее сокращение маятниковой миграции в Московской агломерации вряд ли возможно — большинство работодателей не стремятся развивать удаленный формат даже в условиях нехватки работников (на тех предприятиях, где это возможно). «Они считают, что сотрудники вне офиса теряют продуктивность, и не стремятся предлагать этот режим соискателям, несмотря на его популярность среди работников»,— говорит Владислав Быханов.

Анастасия Мануйлова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...