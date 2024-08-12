Маятник миграции сократил ход

Объем маятниковой (то есть ежедневной) трудовой миграции между Москвой и Московской областью за последние годы снизился, несмотря на рост населения этих субъектов РФ. Это следует из совместного исследования демографов МГУ и РЭУ имени Плеханова, проведенного с использованием данных операторов сотовой связи. Если в середине 2010-х годов на работу в столицу из Подмосковья, а также в обратном направлении ежедневно приезжало примерно 1,7 млн человек, то в этом году показатель сократился до 1,4 млн. Это может быть результатом роста популярности удаленной работы, а также сокращения трудовой миграции из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Несмотря на активное развитие транспортной сети в Москве и в Подмосковье, маятниковая миграция в столицу снижается, фиксирует группа демографов из МГУ и Российского экономического университета имени Плеханова в исследовании «Пространственно-временные особенности маятниковых миграций в Московском регионе».

Маятниковая миграция — это ежедневные поездки на работу из одного населенного пункта в другой. Москва, являясь центром притяжения для «обычной» трудовой миграции россиян и граждан ближнего зарубежья, порождает и заметную маятниковую миграцию. Она только частично учитывается Росстатом, и для ее подсчета используются в том числе данные о перемещении абонентов сотовой связи. При этом учитывается наличие абонентов с несколькими сим-картами, с планшетами и иными подобными устройствами. На основе анализа сведений о местах проживания и работы по длительности пребывания из выборки также исключаются те, кто находится в столице проездом.

Первые оценки маятниковой миграции на основе таких данных названная группа исследователей представила в 2015 году. Тогда на работу в столицу из Подмосковья ежедневно приезжало примерно 1,3 млн человек. Еще 0,4 млн отправлялись работать из Москвы в область.

В 2024 году поток работников из области в столицу уменьшился до 1,1 млн человек, в обратную сторону — до 0,3 млн человек.

При этом, отмечают исследователи, население Москвы за этот период выросло с 12,2 млн до 13,1 млн человек, Московской области — с 7,3 млн до 8,6 млн человек. Кроме того, заметно выросли возможности и удобство наземного транспорта, расширилась сеть автомобильных дорог, связывающих столицу и Подмосковье.

Наиболее интенсивная концентрация маятниковой миграции в Москву и обратно — из районов Подмосковья, прилегающих к МКАД (60% от общего числа таких «мигрантов»). На расстоянии в 50 км от Москвы живут 20% приезжающих в нее на работу. Далее показатель снижается на 0,1 процентного пункта с каждым километром удаления от столицы и падает практически до нуля при расстоянии в 150 км от нее. Исходя из данных о пользователях сотовой связи, около четверти всех приезжающих в Москву из области направляются в центр города, остальные — на предприятия, расположенные около основных транспортных магистралей.

Как отмечают авторы исследования, зафиксированный ими спад объема маятниковой миграции может быть результатом роста числа жителей агломерации, работающих удаленно.

Удаленная занятость действительно выросла в 2020–2021 годах из-за пандемии (по оценкам Минтруда — с нескольких сотен тысяч до 3 млн человек по всей стране). Удаленка распространилась в большей степени в крупных городах — по данным ВЦИОМа, в Москве, Санкт-Петербурге и в городах-миллионниках опыт работы из дома после 2022 года есть у 36–38% сотрудников, что примерно в два раза выше, чем в сельской местности и в небольших населенных пунктах (17–20%).

Удаленная занятость могла привести к сокращению числа маятниковых мигрантов, соглашается ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская. «В то же время свою роль могло сыграть и уменьшение трудовой миграции из-за рубежа после 2020 года — Москва "импортировала" значительное число иностранных работников, при этом большинство из них из-за дороговизны жилья в столице жили в Подмосковье»,— отмечает эксперт. По ее оценке, общее число работавших в РФ иностранцев в 2023 году вряд ли превышало 3,5 млн человек (одновременно находившихся в стране) — до пандемии их было 4,5 млн человек.

Партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов считает, что дальнейшее сокращение маятниковой миграции в Московской агломерации вряд ли возможно — большинство работодателей не стремятся развивать удаленный формат даже в условиях нехватки работников (на тех предприятиях, где это возможно). «Они считают, что сотрудники вне офиса теряют продуктивность, и не стремятся предлагать этот режим соискателям, несмотря на его популярность среди работников»,— говорит Владислав Быханов.

Анастасия Мануйлова