Почта-банк сворачивает ипотеку

Как стало известно “Ъ”, Почта-банк, занимающийся розничным кредитованием, с сентября сворачивает открытое только год назад ипотечное направление. По уже одобренным заявкам кредиты будут выданы, но прием новых прекращается. Поменять планы банк вынудило сворачивание части льготных ипотечных госпрограмм, отмечают собеседники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу, 9 августа, Почта-банк официально известил своих ипотечных партнеров о завершении ипотечного кредитования. Об этом “Ъ” сообщили собеседники на рынке. Заявление банка они сочли заблаговременным: предполагается, что до конца августа будут действовать одобренные заявки, а уже с сентября выдача ипотечных кредитов прекратится.

Почта-банк анонсировал запуск ипотеки летом 2023 года, начав с льготных программ на строительство своего дома, в апреле 2024 года сообщил о запуске ипотеки и на вторичное жилье. По данным АО «Дом.РФ», объем ипотечного портфеля Почта-банка к июлю 2024 года составлял 5,2 млрд руб. Он был за пределами топ-20 банков, где последний игрок («Кубань кредит») обладал портфелем в 32,7 млрд руб. ВТБ может присоединить Почта-банк в начале 2026 года (см. “Ъ” от 4 июля).

Ипотечный бизнес Почта-банка просуществовал около года. «Банк только начал его успешно масштабировать»,— отмечает главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко. По его мнению, одной из главных причин для сворачивания кредитования послужило то, что локомотивом ипотечного бизнеса в Почта-банке были продажи ипотеки в сегменте ИЖС в рамках льготных программ, условия которых кардинально изменились. «Завершилась программа льготной ипотеки, где была распространена ипотека на ИЖС хозяйственным способом строительства, то есть без привлечения подрядчиков. Теперь же ИЖС осталось в рамках программы семейной ипотеки, но только через эскроу-счета»,— поясняет он. Почта-банк есть в перечне Банка России уполномоченных для открытия эскроу-счетов банков, но с пометкой о том, что, «по информации банка, реализуемая им бизнес-модель не предполагает открытия и ведения расчетных счетов застройщика, счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, либо соответствующее решение банком в настоящее время не принято, либо осуществляются подготовительные мероприятия».

Кроме того, продолжает господин Гордейко, изменилась и компенсация по ИЖС-программе, ранее «она была более комфортной, чем по новостройкам», но сейчас их уравняли. По его оценке, ипотека в условиях высоких процентных ставок становится еще более низкомаржинальным продуктом и продолжать бизнес имеет смысл при наличии широкой продуктовой линейки и возможности кросс-продаж. Почта-банк не является универсальным банком, который может предложить подрядчикам проектное финансирование.

Георгий Горшков, зампред правления ВТБ, 16 января: «В условиях сокращения правительством субсидии... по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными».

Тем не менее сам банк нельзя обвинить в неуспешности, просто обстоятельства сложились таким образом. Дальнейший переход банка в группу ВТБ сделал невозможными инвестиции в отдельный бренд, считает господин Гордейко. Перечисленные выше изменения, в том числе условий семейной ипотеки, потребовали бы длительного периода изменений в работе банка, затевать которые в преддверии объединения с ВТБ не имеет смысла, продолжает господин Гордейко.

По словам завкафедрой ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александра Цыганова, развивать бизнес только на ипотеке тяжело было всегда. «При этом одновременно с ипотекой всегда использовались проектное финансирование, ведение эскроу-счетов, а также депозиты и накопительные счета. Поэтому, скорее, успешен не ипотечный банк, а ипотечно-строительный»,— отмечает эксперт.

Сейчас выдача ипотеки сместилась с новостроек на семейную ипотеку и региональные льготные программы («дальневосточная», «арктическая», «сельская»). «На обычных условиях ипотека выдается мало и тем, кто рассчитывает быстро расплатиться. Поддерживает бизнес ведение уже выданных льготных кредитов, по которым государство субсидирует процентную ставку, и это в целом серьезные деньги»,— заключает господин Цыганов.

В Почта-банке не ответили на вопросы “Ъ”.

Ольга Шерункова