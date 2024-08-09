Рост с поправкой на инфляцию

По итогам первой половины 2024 года в рамках льготных программ малый и средний бизнес привлек 692 млрд руб., следует из данных Минэкономики (есть у “Ъ”). Поддержка в этот период сосредотачивалась на приоритетных для властей отраслях: обрабатывающие производства, компании сферы туризма, транспорта и сельского хозяйства. О качественном росте сектора МСП в первом полугодии, по оценке министерства, свидетельствует увеличение числа средних компаний. В бизнес-объединениях, признавая важность господдержки, указывают на то, что ее концентрация в перспективных секторах — во многом следствие роста ключевой ставки и нехватки средств у компаний, расширение же сегмента среднего бизнеса — результат отсутствия индексации порогов отнесения к нему на размер инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Минэкономики убеждены, что рост качества сектора МСП подтверждает увеличение числа средних компаний (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В Минэкономики убеждены, что рост качества сектора МСП подтверждает увеличение числа средних компаний (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Минэкономики подвели итоги господдержки сектора МСП в первой половине 2024 года. Из данных министерства следует, что в рамках льготных кредитных, лизинговых и гарантийных программ субъекты малого и среднего бизнеса привлекли 692 млрд руб. Показатель за тот же период прошлого года — 770 млрд руб. Сдвиг части расходов на реализацию нацпроекта МСП на второе полугодие может быть связан с предполагаемым ростом спроса на льготные программы в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка.

В Минэкономики отмечают, что особой популярностью у предпринимателей пользовалась «Программа 1764» — по ней микро- и малые предприятия привлекали кредиты по ставке 15%, средние — 13,5%.

При этом банки в первом полугодии предлагали МСП кредиты по ставкам от 20% до 28% годовых. Активнее в первой половине года предприниматели пользовались и программой «зонтичных» поручительств Корпорации МСП: по ней было заключено более 22,2 тыс. договоров на общую сумму 208 млрд руб. (за такой же период 2023-го — 7,2 тыс. на 93 млрд).

По словам министра экономики Максима Решетникова, основная поддержка в январе—июне была сосредоточена в «реальных секторах, обеспечивающих развитие экономики предложения»: речь идет о помощи обрабатывающим производствам, компаниям в сфере туризма, транспорта и сельского хозяйства.

Заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян объясняет тенденции 2024 года ростом ключевой ставки: «Компании фактически "подстраиваются" под условия действия программ, поскольку при жесткой денежно-кредитной политике не могут без них выжить».

«Господдержка действительно постепенно концентрируется в приоритетных отраслях. Дело не только в том, что компании, относящиеся к ним,— предмет особого интереса властей, но и в том, что средств на поддержку сектора больше не становится: приходится более эффективно их распределять»,— отмечает президент «Опоры России» Александр Калинин. Тенденция, по его словам, может усилиться:

«Сейчас формируются параметры федерального проекта МСП — речь идет о снижении финансирования сектора в три раза. Может быть фактически свернута "Программа 1764", также по минимуму, несмотря на заявление президента, будет оказываться поддержка технопаркам. Мы, конечно, против такого резкого сжатия мер помощи».

В Минэкономики настаивают, что финансовая поддержка в рамках нацпроекта уже привела к качественному росту сектора. В качестве аргумента в материалах министерства приводятся данные из Единого реестра субъектов МСП о росте числа средних компаний. По данным на 10 июля, в России таких было 20,8 тыс.— это максимум с начала ведения реестра (2016 год). Год назад их насчитывалось 18,6 тыс.

В деловых объединениях признают, что рост числа средних компаний — результат системной работы властей, однако называют и другие факторы, влияющие на статистику. «Важно отметить, что пороги для малых и средних компаний давно не менялись: к среднему бизнесу, как и семь лет назад, относятся организации с оборотом от 800 млн до 2 млрд руб. Но инфляция растет — мы давно говорим о том, что пороги в связи с этим тоже нужно индексировать»,— говорит Александр Калинин. Согласен с этим и Антон Данилов-Данильян: «То, что некоторые из малых компаний все-таки попадают в категорию средних,— скорее, естественный процесс, вызванный ростом инфляции, а не мерами господдержки».

Кристина Боровикова