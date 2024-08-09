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Коммерсантъ FM
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Бывшему казначею не подошел срок давности

Экс-замруководителя ведомства осудили по двум статьям

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии бывшего заместителя главы Федерального казначейства Сергея Гуральникова. Он был фигурантом расследования хищений бюджетных средств при закупках компьютерного оборудования для казначейства, однако по большинству эпизодов суд еще в прошлом году прекратил производство в связи с истечением срока давности. Господину Гуральникову был вменен в вину еще один эпизод, с предполагаемым ущербом в 20 млн руб. В итоге он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и принуждении к сделке или отказу от нее.

Бывший заместитель главы Федерального казначейства Сергей Гуральников

Бывший заместитель главы Федерального казначейства Сергей Гуральников

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Бывший заместитель главы Федерального казначейства Сергей Гуральников

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Дело бывшего замруководителя Федерального казначейства Тверской райсуд столицы рассматривал почти два года. В результате Сергей Гуральников был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и принуждении к совершению сделки или отказу от нее (ст. 179 УК РФ) и приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Сразу после оглашения резолютивной части судебного решения осужденный, который до этого находился на свободе, был взят под стражу. Приговор оказался мягче срока, запрошенного представителем обвинения в недавно прошедших прениях: по данным “Ъ”, прокурор требовал приговорить господина Гуральникова к шести годам и шести месяцам колонии.

Дело, по которому получил срок бывший заместитель главы Федерального казначейства,— один из эпизодов расследования, которым ГСУ СКР занималось с мая 2017 года. Помимо Сергея Гуральникова его фигурантами стали тогдашний начальник управления информационных систем казначейства Сергей Павлов, а также директор краснодарского АО «Сириус» Александр Литвинов и его заместитель Роман Павлов. Всех их обвиняли в хищении из бюджета 68 млн руб. при закупках компьютерного оборудования для казначейства. Действия фигурантов были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господину Гуральникову также вменялось в вину и злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ст. 285 УК РФ).

Как следует из материалов дела, сотрудники казначейства Гуральников и Павлов, к слову оба уроженцы Краснодара, с 2012 года занимались модернизацией системы ведомственной транспортной сети (ВТС). Для этого потребовалась закупка большого количества различного оборудования: маршрутизаторов, серверов, модулей Ethernet, коммутаторов и т. д. Земляки, по версии следствия, решили использовать эту возможность в своих интересах, и Сергей Павлов, обладая сведениями о технических параметрах необходимой техники, передал эту информацию своим знакомым — руководителям краснодарской фирмы «Сириус» Роману Павлову и Александру Литвинову.

Затем господа Гуральников и Павлов организовали тендер по закупке техники, победителем которого оказался «Сириус», и 15 октября 2012 года с ним был заключен договор поставки, который также включал установку и настройку поставляемого оборудования.

«Не позднее 25 декабря 2012 года» между «Сириусом» и Федеральным казначейством был подписан акт сдачи-приемки товаров и выполненных работ по госконтракту, его исполнение было подтверждено докладной запиской господина Гуральникова, после чего договор был оплачен.

Также, следует из материалов дела, Александр Литвинов подписал фиктивный договор и акт выполненных работ по анализу состояния оборудования ВТС, заключенный с компанией «Датаком». Однако эти работы фактически не выполнялись, а фирма, как считало следствие, была подконтрольна краснодарским бизнесменам. По мнению следствия, стоимость поставленного «Сириусом» оборудования была завышена и установлена произвольно, без анализа предложений других IT-компаний.

Как с Сергея Гуральникова и его предполагаемых сообщников было взыскано 68 млн рублей

Как установило следствие, аукцион, по итогам которого был заключен госконтракт с поставщиком, не соответствовал требованиям 44-ФЗ о госзакупках, а предусмотренные госконтрактом работы фирма не выполнила — установку и настройку оборудования осуществили работники территориальных органов Федерального казначейства. При этом, по версии следствия, пострадала одна из компаний, намеревавшихся стать поставщиком оборудования. Так в деле появилась 179-я статья УК РФ.

В 2023 году Тверской суд начал рассматривать «большое» дело о хищениях, но вскоре прекратил производство по нему в связи с истечением сроков давности. Материалы по эпизоду с господином Гуральниковым были выделены в отдельное производство.

Адвокаты Сергея Гуральникова отказались от комментариев, связанных с расследованием. Они лишь отметили, что речь в деле их подзащитного идет не о нанесении вреда государству, «а об ущербе частной коммерческой структуре», а вся доказательная база «строится на показаниях ее гендиректора». Защита экс-чиновника намерена опротестовать приговор.

Отметим, что весной этого года Генпрокуратура РФ выиграла судебный спор о компенсации Федеральному казначейству ущерба, нанесенного незаконными действиями фигурантов дела.

Владислав Трифонов

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