К Сбербанку пришли за QR-платежом

Как стало известно “Ъ”, компания ФИТ, разработавшая сервис бесконтактной оплаты PayQR, требует от Сбербанка (MOEX: SBER) 2,9 млрд руб. компенсации за нарушение ее исключительных прав. Компания считает, что используемые банком обозначения «Плати QR» и SberPay QR сходны до степени смешения с ее знаками обслуживания. В 2016 году Сбербанк вел с ФИТ переговоры о совместном развитии рынка бесконтактных платежей, но в итоге отказался от сотрудничества и создал собственную систему, к которой сейчас подключены и другие банки. По мнению юристов, доказательства истца достаточно серьезны, но его успех зависит от того, как сам суд оценит степень сходства знаков спорящих сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испытание биометрии при «оплате улыбкой» в одном из отделений Сбербанка

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Испытание биометрии при «оплате улыбкой» в одном из отделений Сбербанка

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В картотеке арбитражных дел есть информация о том, что Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ООО ФИТ к Сбербанку на 2,9 млрд руб., заседание назначено на 11 октября. Подробности там не приводятся.

“Ъ” выяснил, что спор возник по поводу обозначения системы, позволяющей оплачивать покупки по QR-коду.

В 2014 году ФИТ разработала сервис бесконтактной оплаты товаров и услуг с помощью мобильного телефона, в 2015 году компания стала резидентом «Сколково». Знаки обслуживания на программный комплекс PayQR ФИТ зарегистрировала в Роспатенте в 2016 году с приоритетом от сентября 2014 года. Кроме того, в 2014–2017 годах компания зарегистрировала ряд программ для ЭВМ «Сервис PayQR», позволяющих оплачивать товары с помощью мобильного телефона, и несколько патентов на изобретения, включая способы распознавания данных на банковской карте, совершения покупок и удаленного управления банковскими счетами.

По информации “Ъ”, в 2016 году ФИТ обсуждала со Сбербанком совместное развитие рынка бесконтактных мобильных платежей. В частности, истец предлагал предоставить собственные запатентованные технологии, опыт и команду для реализации проекта. Банк сначала выражал заинтересованность, но в итоге сторонам договориться не удалось. Летом 2019 года Сбербанк запустил свой собственный сервис оплаты по QR-кодам, сначала в Краснодарском крае, а потом и в других регионах. Сейчас к нему подключены еще 13 кредитных организаций, включая Альфа-банк, МКБ, МТС-банк, Росбанк, Совкомбанк, «Т-Банк» и «Уралсиб».

С 2021 года компания направляла претензии Сбербанку об устранении нарушений ее исключительных прав на знак PayQR в связи с тем, что банк для своей системы использовал схожие фразы «Плати QR» и SberPay QR, указывая их на сайте, в рекламе, на табло терминалов и др.

С частью требований банк сначала соглашался, убирая, например, элемент «payqr» из адреса веб-страниц на своем сайте, но позднее стал игнорировать обращения. На досудебную претензию ФИТ от 2023 года о выплате компенсации Сбербанк не ответил, после чего компания подала иск. Для подтверждения высокой степени сходства знаков истца и ответчика компания приводит ряд доказательств.

Среди них социологическое исследование «Левада-центра» (признан иноагентом), которое показало, что от 32% до 44% респондентов путают знаки ФИТ с обозначениями Сбербанка. Истец сослался также на заключение доктора филологических наук, признавшего, что фразы PayQR и «ПлатиQR» имеют один и тот же смысл и одинаково воспринимаются русскоязычными гражданами. Сходство обозначений «до степени смешения» подтвердил и патентный поверенный из Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности, а искусствоведческая экспертиза пришла к выводу, что Сбербанк использует похожие дизайнерские решения для спорных знаков.

Расчет компенсации произведен оценщиком и основан на среднем размере роялти (лицензионных платежей) в таких отраслях, как интернет-бизнес, финуслуги и IT-решения,— 13,3% от выручки.

Исходя из числа пользователей сервиса Сбербанка «Плати QR», количества операций и доходов банка от собственной системы, эксперт оценил стоимость права за использование знаков в 1,45 млрд руб. При этом ст. 1515 Гражданского кодекса РФ позволяет правообладателю требовать с нарушителя вдвое больше, поэтому сумма иска составила 2,9 млрд руб.

Основатель и гендиректор ФИТ Глеб Марков подтвердил “Ъ” подачу иска: «Мы ожидаем от суда удовлетворения нашего законного требования в полном объеме». В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”.

Сходство на миллиарды

Опрошенные “Ъ” специалисты по интеллектуальному праву считают спор интересным и значимым для практики. Прогнозировать исход дела из-за его сложности они затрудняются. Тем более, указывает глава практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев, степень сходства обозначений будет оценивать именно суд по своему усмотрению.

При этом юрист практики разрешения споров Patentus Илья Лоханин отмечает большой объем представленных ФИТ доказательств.

По его мнению, тот факт, что банк ранее частично удовлетворял претензии компании, «усиливает позицию истца». Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев оценивает доводы ФИТ как «обоснованные, интересные и весьма убедительные». Господин Гусев подчеркивает, что истец реализовал свою систему оплаты еще в 2014 году и зарегистрировал знаки первым, получив «приоритет использования».

Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али считает важным, что обозначения истца зарегистрированы не просто в словесной форме, а вместе с логотипами, но для победы в суде компании нужно делать акцент именно на словах PayQR. Кроме того, в некоторых обозначениях ответчика имеется общеизвестный элемент Sber, что суд может расценить как индивидуализирующую особенность, не позволяющую смешать спорные знаки, уточняет Василий Зуев. К тому же истцу нужно подтвердить свою известность на рынке, например через рекламу и упоминания в СМИ, в поисковых запросах, добавляет руководитель практики интеллектуальной собственности и информационных технологий ЮСТ Мария Матюшкина.

Отметим, что в 2023 году Сбербанк пытался оспорить правовую охрану знаков ФИТ в Роспатенте, но потом отозвал свои возражения.

Илья Лоханин не исключает, что возражения против правовой охраны знаков PayQR могли в будущем помешать банку зарегистрировать на себя схожие обозначения. Вместе с тем «это может говорить о том, что Сбербанк осознавал нарушение и пытался урегулировать ситуацию», полагает Андрей Гусев.

В ответе “Ъ” гендиректор ФИТ Глеб Марков допустил возможность заключения мирового соглашения со Сбербанком.

Анна Занина, Ян Назаренко