Англосаксы и поклонники

КПРФ провела в четверг возле представительства Евросоюза (ЕС) в Москве митинг против «агрессивной русофобской политики ЕС и блока НАТО и в поддержку СВО Российской армии». Осудить европейцев пришли полсотни активистов и с десяток депутатов разных уровней. «Кузькиной матерью» иностранцам не грозили — даже наоборот, призывали к мирному сосуществованию, но, разумеется, только после избавления Европы от англосаксонского гнета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг КПРФ против «европейских русофобов» оказался куда менее масштабным, чем акции на внутриполитические темы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Митинг КПРФ против «европейских русофобов» оказался куда менее масштабным, чем акции на внутриполитические темы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В этот раз коммунисты, известные любовью к уличному размаху, проявили нетипичную для них скромность. На бульваре между представительством ЕС и новым корпусом Третьяковки сгрудились немногим более 50 человек. Большинство — со знаменами, партийной периодикой и плакатами: «Матери России против агрессивной политики Евросоюза и блока НАТО», «Возьмемся за руки, матери разных народов, спасем мир от беды» (с переводом на английский), «Победа будет за нами». Среди них неожиданно обнаружилась газета с заголовком «Жилищник, убирайся!» «Чтоб не с пустыми руками стоять»,— бесхитростно объяснила владелица агитпродукции. Аккомпанемент мероприятию вместо фонограмм советских песен задал было самый что ни на есть пролетариат, перекладывавший плитку на набережной, но к началу митинга отбойные молотки благоговейно умолкли.

«Мы находимся у представительства Европейского союза: некогда 27 стран объединились, создали вот такой союз»,— кому-то напомнил, а кому-то сообщил зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин.

Такое многообразие должно было способствовать делу мира, добра и справедливости, особенно после большой войны, но в ситуацию вмешались реваншисты, сокрушался он: «Видимо, на денежки своих родичей — эсэсовцев, бандеровцев и других проходимцев — они сумели прорваться к власти и изменили политику всего доброго Евросоюза!»

В этот момент на перекур у крыльца представительства как раз вышли несколько его сотрудников. Незваные гости европейцев заинтересовали: некоторые даже рискнули пойти в толпу и поснимать ораторов на телефоны. Даме в изящном платье-футляре в подарок за такую смелость от активиста досталась партийная красная ручка. «Большое вам спасибо!» — расплылась иностранка в улыбке, с какой принимают как минимум IPhone.

«Мы отделяем народы и трудящихся Европы от той элиты, которая захватила власть в этих странах»,— наставлял между тем соратников первый зампред ЦК, депутат Госдумы Юрий Афонин. Западные власть имущие — не проводники национальных интересов, а ставленники англосаксонского лобби, разъяснял он, хотя в недавней истории российско-европейских отношений были такие разумные лидеры, как канцлер ФРГ Герхард Шрёдер или итальянский премьер Сильвио Берлускони. «Но нынешняя власть на Западе поставлена американцами»,— развел руками оратор.

Англосаксам и их ставленникам досталось и от всех последующих ораторов. Злее других «как женщина и как мать» высказалась депутат Госдумы Анастасия Удальцова: «Поставлять вооружения, развязывать войны, разрушать другие страны, убивать мирных жителей, беременных женщин и детей — это преступление, за которое рано или поздно придется ответить!»

«Вы уже по горло в крови — опомнитесь! Потому что, как свидетельствует тысячелетняя история, Россия победит!» — грозил супостатам и Владимир Кашин.

На вопрос “Ъ”, почему местом сбора было выбрано именно европейское представительство, хотя все беды учиняют квартирующие поодаль англосаксы, Юрий Афонин ответил, что воздействовать коммунисты пытаются на рядовых европейцев. «Те трудящиеся, кто здесь находится, не беря высший дипломатический уровень,— это же не Макрон или Шольц, а народ, который загнан в угол в том числе в рамках сложного экономического положения»,— пояснил коммунист. Акция КПРФ, конечно, направлена и на правящие круги, продолжил он, но в большинстве речей все же звучали призывы к народам Европы. «Я видел: в окна выглядывали, смотрели! Мы обращались к ним, и у них у каждого потом будет право голоса у себя на выборах»,— порадовался господин Афонин, вспомнив об успехах левых на недавних выборах во Франции. «Жан-Люк Меланшон получил большую поддержку, а ведь он был тут с нами, участвовал в "Бессмертном полку" (в 2018 году.— “Ъ”). Да, там разные левые, разные подходы, но в целом повестка о необходимости мира против натовской политики становится все более популярна в Европе»,— заверил депутат.

Не забыли коммунисты и о «вечных» внутренних вопросах. «Без социалистического выбора нам победить будет сложно. Плетясь в хвосте капиталистической системы, победить мировой империализм невозможно»,— рассудил Юрий Афонин и заключил, что самое главное, что предстоит сделать,— вернуть-таки в Россию социализм. «У нас впереди выборы, и это задача, которую мы тоже должны решить»,— подытожил митинг Владимир Кашин. «Можно работать!» — радостно крикнул коммунальщикам бригадир, и отбойные молотки застучали с новой силой.

Григорий Лейба