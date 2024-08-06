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Коммерсантъ FM
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В Бурятии паводком смыло мосты, подтопило дороги и дома

В Бурятии, где с 1 по 4 августа прошли сильные ливни, введен режим ЧС республиканского характера. С воскресенья перекрыта подтопленная в нескольких местах федеральная трасса, соединяющая Улан-Удэ и Читу. На ней ведутся работы по восстановлению мостов. Как отмечают в правительстве Бурятии, движение по магистрали будет открыто ориентировочно «к концу дня 6 августа». В настоящее время для легковых и грузовых автомобилей, следующих из Улан-Удэ в Читу, действуют объездные маршруты длиной от 270 до 300 км.

Фото: @mchs_official

Фото: @mchs_official

В населенном пункте Заиграево подтоплено 32 приусадебных участка с домами, в которых проживают 116 человек. Людей эвакуируют в ПВР. В селе Новоильинск паводок разрушил четыре автомобильных и три пешеходных моста через реку Ильку, связь между двумя частями поселка обеспечивается железнодорожным мостом. В Мухоршибирском районе подтоплено пять домов в селе Куготы, эвакуировано 16 человек. Под угрозой подтопления остается улус Цолга.

Республиканское управление ветеринарии пpoвepяет зaxopoнeния сибирской язвы. Как сообщил зампред пpaвитeльcтвa Бypятии Гaлcaн Дapeeв, в Tapбaгaтaйcкoм paйoнe находятся пять cтaциoнapнo нeблaгoпoлyчныx пyнктoв пo cибиpcкoй язвe (населенный пункт, животноводческая ферма, пастбище, урочище, на территории которого выявлялся эпизоотический очаг, независимо от срока давности его возникновения) и три скотомогильника. Чиновник заверил, что они не пострадали от наводнения.

Влад Никифоров, Иркутск

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