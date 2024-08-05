Чем известна экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина

5 августа на фоне массовых протестов премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. Подробности ее биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шейх Хасина

Фото: Sakchai Lalit / AP Шейх Хасина

Фото: Sakchai Lalit / AP

Шейх Хасина Вазед родилась 28 сентября 1947 года в Восточной Бенгалии (на тот момент — пакистанская провинция Восточный Пакистан). В 1973 году окончила Даккский университет, возглавляла молодежное крыло левоцентристской партии «Авами Лиг» («Народная лига»), боровшейся за независимость Восточного Пакистана. Участвовала в студенческих протестах против диктатуры президента Пакистана Мухаммада Айюб-хана (занимал пост в 1958–1969 годах).

Ее отец — Муджибур Рахман — с середины 1960-х возглавлял партию «Авами Лиг». В 1971 году в ходе военного конфликта Восточный Пакистан стал независимым государством Бангладеш, а Муджибур Рахман — его первым президентом. В 1975 году в ходе военного переворота Муджибур Рахман и около 20 членов его семьи были расстреляны заговорщиками, а «Авами Лиг» — фактически распущена. Шейх Хасина, которая в это время находилась в ФРГ, была объявлена персоной нон грата, после чего шесть лет жила в Индии.

В 1981 году Шейх Хасина вернулась в Бангладеш, возобновила деятельность «Авами Лиг» и стала ее председателем. Партия была организатором массовых акций против правления президента Хусейна Мухаммада Эршада. В 1986–1987 годах Шейх Хасина была лидером парламентской оппозиции, а в 1990 году — одним из руководителей восстания, приведшего к отстранению от власти президента Эршада.

В 1991 году «Авами Лиг» проиграла выборы Националистической партии Бангладеш (BNP), после чего Шейх Хасина оставила пост председателя. Через три года госпожа Хасина вновь была избрана лидером партии, и, после победы «Авами Лиг» на выборах в 1996 году, заняла пост премьер-министра страны. Стала первым премьер-министром Бангладеш, отработавшим полный пятилетний срок. В июле 2001 года Шейх Хасина в числе других представителей третьего мира впервые была приглашена на саммит G8. В том же году, после проигрыша на парламентских выборах ее партии, ушла в отставку.

В 2007 году была осуждена по обвинениям в коррупции и вымогательстве и в течение года отбывала тюремное заключение, затем была освобождена по состоянию здоровья и уехала на лечение в США. Вернулась в Бангладеш в 2008 году, незадолго до парламентских выборов. Победу одержала «Авами Лиг», после чего Шейх Хасина вновь стала премьер-министром.

Шейх Хасина сохраняла пост премьер-министра по итогам выборов в 2014, 2018 и 2024 годах: в 2014 году выборы прошли на безальтернативной основе из-за бойкота оппозиционных партий, в 2018 году оппозиция обвинила правительство в фальсификации результатов голосования, в 2024-м главные оппозиционные партии также бойкотировали выборы.

За время своей политической карьеры Шейх Хасина, по данным СМИ, пережила около 20 покушений. В 2004 году после взрыва гранаты на митинге в Дакке у нее возникли проблемы со слухом.

Шейх Хасина имеет ряд наград, среди которых премия ЮНЕСКО — премия мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи (1998) и премия имени Индиры Ганди «За мир, разоружение и развитие» (2009). Госпожа Хасина — автор более десяти книг на бенгальском и английском языках, посвященных социально-политическим проблемам Бангладеш.

Вдова. Сын Саджиб Ахмед — бангладешский бизнесмен и политик, член «Авами Лиг», с января 2024 года занимает должность советника премьер-министра Бангладеш по вопросам информационно-коммуникационных технологий. Дочь Сайма с ноября 2023 года занимает должность регионального директора по Юго-Восточной Азии во Всемирной организации здравоохранения.