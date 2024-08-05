ЛДПР предложила повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

Фракция ЛДПР подготовила к рассмотрению в Госдуме законопроект о повышении НДФЛ для работающих в стране мигрантов. Авторы законопроекта предлагают увеличить до 30% ставку НДФЛ для иностранных граждан, работающих в России на основании патента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно пункту 3 статьи 224 Налогового кодекса, доходы физлиц, не являющихся налоговыми резидентами России, облагаются налогом в размере 30%. Однако под эту норму не попадают доходы иностранцев, работающих в стране на основании патента. Для них ставка НДФЛ остается равной по сравнению с гражданами России и составляет 13%.

Как отмечается в законопроекте, который цитирует газета «Известия», свыше 2 млн 164 тыс. человек получили разрешение на работу в России за 2022 год. Из них патент на осуществление трудовой деятельности имели 2 млн 35 тыс. человек. Этот показатель был фактически аналогичен в 2023 году.

Глава фракции Леонид Слуцкий назвал несправедливыми для жителей России существующие условия налогообложения. Он отметил, что мигранты должны платить больше налогов, так как бОльшая часть заработанных ими средств отправляется семьям за рубеж.

«Такие изменения увеличат поступления в бюджет, а значит, будут направлены на нужды наших граждан: развитие социальной инфраструктуры в городах и селах, дополнительные меры поддержки семей, пенсионеров, молодежи. Деньги должны работать на нашу страну, а не на родину мигрантов»,— написал Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Господин Слуцкий также обещал отдельно проработать вопрос эффективности патентной системы, так как «России нужны рабочие места для своих граждан, а не приезжих».

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству 2 августа поддержал и рекомендовал к одобрению на пленарном заседании пакет поправок, касающийся миграционного контроля. В поправках предлагалось позволить полиции выдворять иностранцев из России без решения суда за ряд нарушений, а также ввести новый миграционный режим высылки в отношении иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ. При этом Генпрокуратура опасается появления рисков для законопослушных россиян на фоне расширения полномочий полиции.

Подробнее читайте в материале «Прокуратура исправленному не верит».

Никита Черненко