Глава центра СПИДа назвал результат испытаний ленакапавира грандиозным успехом

Принципиальная новизна препарата ленакапавир (торговое название Sunlenca) американской компании Gilead Sciences заключается в том, что его вводят при помощи инъекций. Раньше препараты для профилактики ВИЧ выпускали только в виде таблеток, сообщил директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Результаты клинических испытаний препарата он назвал грандиозным успехом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Покровский в 2018 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вадим Покровский в 2018 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Таблетки надо ежедневно принимать. Наверное, кто-то иногда пропускал прием этих таблеток. Поэтому в той группе, где принимали таблетки, там оказалось несколько зараженных. А вот там, где делали инъекции, там из 2 тыс. женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом»,— сказал он в разговоре с РБК. Главным минусом нового препарата господин Покровский считает его высокую стоимость — более $40 тыс. за годовой курс.

В клинических испытаниях, проведенных Gilead Sciences, принимали участие три группы женщин и девочек-подростков из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет. Одной из групп вводили инъекции ленакапавира, две другие группы получали таблетки. Ни одна из участниц первой группы не заразилась ВИЧ, тогда как в остальных двух группах случаи заражения все же были.

Глава Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД Винни Бьянима заявила ранее, что Gilead Sciences могла бы приблизить конец пандемии СПИДа, если бы разрешила производить дженерики ленакапавира. По словам ученых из Университета Ливерпуля, в долгосрочной перспективе можно было бы давать это лекарство 60 млн человек в качестве профилактики ВИЧ.

О закупке препаратов для пациентов с ВИЧ — в материале «Ъ» «У ВИЧ-положительных заподозрили отрицательный бюджет».

Евгений Белоусов