В Чувашии для развития общественного транспорта будут использовать сервисы Яндекс

В Чувашии для увеличения покрытия городских маршрутов общественного транспорта «живыми метками» и улучшения качества сервиса будут использовать сервисы Яндекс. О сотрудничестве заявил глава Чувашии Олег Николаев на рабочей встрече с директором по региональным связям с государственными органами власти ООО «Яндекс» Антоном Москаленковым, сообщает пресс-служба главы.

На встрече обсуждали взаимодействие в тестировании пилотных проектов. Один из проектов — оптимизация расписания движения общественного транспорта в Чебоксарах и Новочебоксарске. В случае успешной его реализации транспорт будет ходить более равномерно, пассажиры будут в среднем на 30% меньше ждать его на остановках, и популярность общественного транспорта может увеличиться. По словам Олега Николаева, этот проект может быть также реализован в рамках мастер-плана Чебоксарской агломерации.

«Чувашия — промышленное и сельскохозяйственное сердце России, и надеемся, что в будущем республика станет и цифровым сердцем, а компания Яндекс приложит все необходимые усилия для этого. Для нас важно взаимодействие с регионами, чтобы наши проекты были востребованы жителями Чувашской Республики»,— подчеркнул господин Москаленков.

Также в ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере архивного дела, предполагающее перевод оцифрованных копий документов Архивного фонда республики в машиночитаемый формат. По мнению Олега Николаева, это позволит повысить заинтересованность населения в изучении архивных документов. Согласно проекту, уже к октябрю этого года планируется размещение в сервисе более 500 тыс. листов генеалогических документов, а в следующем году — оцифровка еще 1,5 млн листов рукописей.

Зарина Акбирова «Ъ Волга-Урал»

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